У Кривому Розі пара знімала порно зі своєю дитиною, але це виявилися ще "квіточками"

Пара вже за ґратами

У Кривому Розі викрили жінку, яка продавала порно із власною трирічною донькою. Але це виявилася лише верхівка айсберга.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, днями у Кривому Розі було затримано місцеву мешканку, яка є багатодітною матір’ю. Дівчина виховує малюків – одного року, двох, трьох та чотирьох. Старша дитина живе з бабусею. Інші – живуть із матір’ю та її співмешканцем. Стверджується, що пара вживала наркотики та алкоголь, часто у сім’ї були бійки. Крім цього, співмешканці постійно мали статевий акт на очах у дітей, а чоловік "закінчував" на лице трирічної дівчинки.

Саме з нею підозрювані знімали порно, яке продавали педофілу. На відео мати торкалася статевих органів дитини. Про все це дізналися родичі дітей та звернулися до поліції. Збоченців було затримано, а дітей вилучено ювенальними інспекторами.

І поки проходить досудове розслідування, а підозрювані чекають на суд, ЗМІ з’ясували нові жахіття цієї історії. Як пише видання "СВОЇ", педофілом, якому продавали порно з дитиною, виявився житель російського Новосибірська. Цій людині горе-батьки збиралися взагалі продати дитину.

"Цю інформацію СВОЇМ підтвердили близькі родичам постраждалої, а також власні джерела. "Вартість" дитини пара оцінила у 30 тисяч доларів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві було затримано відомого журналіста за підозрою в педофілії.