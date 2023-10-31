В Кривом Роге пара снимала порно со своим ребёнком, но это оказались еще "цветочки"

Пара уже за решеткой

В Кривом Роге разоблачили женщину, которая продавала порно с собственной трехлетней дочкой. Но это оказалась только верхушка айсберга.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, на днях в Кривом Роге была задержана местная жительница, являющаяся многодетной матерью. Девушка воспитывает малышей – одного года, двух, трех и четырех. Старший ребенок живет с бабушкой. Другие – живут с матерью и ее сожителем. Утверждается, что пара употребляла наркотики и алкоголь, часто в семье были драки. Кроме этого, сожители постоянно имели половой акт на глазах у детей, а мужчина "заканчивал" на лицо трехлетней девочки.

Именно с ней подозреваемые снимали порно, которое продавали педофилу. На видео мать касалась половых органов ребёнка. Обо всем этом узнали родственники детей и обратились в полицию. Извращенцы были задержаны, а дети изъяты ювенальными инспекторами.

И пока проходит досудебное расследование, а подозреваемые дожидаются суда, СМИ выяснили новые ужасы этой истории. Как пишет издание "СВОЇ", педофилом, которому продавали порно с ребёнком оказался житель российского Новосибирска. Этому человеку горе-родители собирались и вовсе продать ребёнка.

"Эту информацию СВОИМ подтвердили близкие родственникам пострадавшей, а также собственные источники. "Стоимость" ребенка пара оценила в 30 тысяч долларов", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве был задержан известный журналист по подозрению в педофилии.