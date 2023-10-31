Укр

В Кривом Роге пара снимала порно со своим ребёнком, но это оказались еще "цветочки"

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Открытые источники Новость обновлена 31 октября 2023, 14:55

Пара уже за решеткой

В Кривом Роге разоблачили женщину, которая продавала порно с собственной трехлетней дочкой. Но это оказалась только верхушка айсберга.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, на днях в Кривом Роге была задержана местная жительница, являющаяся многодетной матерью. Девушка воспитывает малышей – одного года, двух, трех и четырех. Старший ребенок живет с бабушкой. Другие – живут с матерью и ее сожителем. Утверждается, что пара употребляла наркотики и алкоголь, часто в семье были драки. Кроме этого, сожители постоянно имели половой акт на глазах у детей, а мужчина "заканчивал" на лицо трехлетней девочки.

Именно с ней подозреваемые снимали порно, которое продавали педофилу. На видео мать касалась половых органов ребёнка. Обо всем этом узнали родственники детей и обратились в полицию. Извращенцы были задержаны, а дети изъяты ювенальными инспекторами.

И пока проходит досудебное расследование, а подозреваемые дожидаются суда, СМИ выяснили новые ужасы этой истории. Как пишет издание "СВОЇ", педофилом, которому продавали порно с ребёнком оказался житель российского Новосибирска. Этому человеку горе-родители собирались и вовсе продать ребёнка.

"Эту информацию СВОИМ подтвердили близкие родственникам пострадавшей, а также собственные источники. "Стоимость" ребенка пара оценила в 30 тысяч долларов", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве был задержан известный журналист по подозрению в педофилии.

Теги:
#Украина #Дети #Преступление #Педофил