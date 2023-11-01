Справились удвох: українські десантники знищили чотирьох окупантів, а двох взяли в полон (відео)

Полоненими надали медичну допомогу

Сили оборони України продовжують давати відсіч російським окупантам по всій лінії фронту. Часто трапляються випадки, коли українські воїни демонструють справжній героїзм, штурмуючи позиції військ рф.

Як повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, двоє українських десантників змогли під час штурму ворожого бліндажа ліквідувати чотирьох окупантів, а двох взяти в полон.

Так, двоє воїнів 71-ої єгерської бригади ДШВ штурмували ворожі шанці, які боронили шестеро окупантів. "Четверо з росіян із бліндажа вже не вийдуть, ще двоє здалися у полон", — підкреслили у ДШВ.

Також було опубліковано відео штурму ворожих позицій.

"Вони прийшли сюди грабувати і вбивати. Вони готові гвалтувати і катувати українців, аби їм — в росії — скоротили строк в тюрмі чи позбавили боргів. Та коли віч-на-віч зустрічаються із нашими воїнами — тікають, або здаються у полон. І з жахом чекають від українських бійців того, що самі б із тваринним задоволенням робили із бранцями. Та замість знущань, на них чекала медична допомога і тепла їжа", — підкреслюють десантники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що, за даними Інституту вивчення війни, на лівому березі Херсонської області українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки і Пойми. Своєю чергою у Генеральному штабі Збройних сил України цю інформацію не підтвердили.