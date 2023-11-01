ЗСУ могли піти у наступ на лівому березі Херсонщини: подробиці та карта від аналітиків

Українські війська наносять вогневе ураження по тилах противника

Сили оборони України успішно відбивають атаки окупантів. Також у вівторок, 31 жовтня, українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Такі дані оприлюднює Інститут вивчення війни (ISW). З посиланням на інформацію російських блогерів повідомляється, що у на лівому березі Херсонської області українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і Пойми (12 км на південний схід від Херсона і 4 км від Дніпра). Також російські блогери стверджували, що українські війська продовжують утримувати позиції в Кринках та біля Антонівського шосе та залізничних мостів.

Своєю чергою у Генеральному штабі Збройних сил України цю інформацію не підтвердили. У зведенні станом на ранок 1 листопада тільки зазначалось, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Також зазначається, що у Луганській області російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не робили жодних заявлених або підтверджених наступів 31 жовтня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Крім того, у Донецькій області українські сили продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, але 31 жовтня не робили жодних підтверджених наступів. Своєю чергою російські війська контратакували поблизу цього міста, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

ISW зазначає, що, за даними російських джерел, українські війська здійснили контратаку поблизу Авдіївки, але 31 жовтня не зробили жодних заявлених або підтверджених наступів. Також повідомляється, що українські сили не здійснювали жодних заявлених або підтверджених наземних атак на захід чи південний захід від Донецька.

31 жовтня український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Водночас російські джерела заявили, що 30 жовтня на західній околиці Мар’їнки точилися позиційні бої.

Також повідомляється, що 31 жовтня українські сили не проводили жодних заявлених або підтверджених наземних штурмів у районі кордону Донецької та Запорізької областей. Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в цьому районі, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

За даними ISW, 31 жовтня українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. Водночас російські війська здійснили контратаку в районі Роботиного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під час атаки на Авдіївку російським окупантам вдалося відсунути українських військових із кар’єру біля села Водяне. Проте тактичної цінності він не мав.