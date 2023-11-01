Monobank поділився цікавою ресторанною статистикою. Що вдалося з'ясувати від сервісу на один QR-код?

Банк презентував аналітику ресторанного ринку України під час війни та інновації

Початок повномасштабної війни в Україні завдав значного удару по ресторанному бізнесу. Багато закладів були змушені закритися, а ті, що залишилися, працювали напівпустими. Однак, сьогодні заклади працюють на всю міць. Ба більше, стався справжній ресторанний бум.

Про це розповів співзасновник Monobank Михайло Рогальський на конференції з ресторанних інновацій SALT. Банк має доступ до деякої ресторанної статистики через власний сервіс, який дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки.

"Телеграф" уважно проаналізував динаміку та ділиться найцікавішим.

Як вдалося з'ясувати, ресторанний бізнес повністю відновився та повернувся до рівня січня 2022 року — закладів побільшало і люди стали все частіше туди ходити. Інакше кажучи, кількість клієнтів з довоєнних 600 тисяч зросла до 620 тисяч, а кількість транзакцій зросла з 1,9 млн до 2,3 млн.

Що цікаво, рівень гендерної рівності клієнтів Mono, які платять в ресторані, за два роки також значно зріс. Ймовірно порахували не клієнтів, які ходять в ресторани, а які саме платять. І якщо у 2021 році співвідношення чоловіків до жінок було 60 на 40, то зараз майже 50 на 50.

Статистика від Expirenza by Mono

Більше цікавої інформації ви зможете переглянути у повному матеріалі, який вийде на сайті "Телеграф" в четвер, 2 листопада, вранці.