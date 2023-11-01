Monobank поделился интересной ресторанной статистикой. Что удалось узнать от сервиса на один QR-код?

Банк представил аналитику ресторанного рынка Украины во время войны и инновации

Начало полномасштабной войны в Украине нанесло значительный удар по ресторанному бизнесу. Многие заведения были вынуждены закрыться, а оставшиеся работали полупустыми. Однако сегодня заведения работают на всю мощь. Более того, произошел настоящий ресторанный бум.

Об этом рассказал соучредитель Monobank Михаил Рогальский на конференции по ресторанным инновациям SALT. Банк имеет доступ к некоторой ресторанной статистике через собственный сервис, дающий ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки.

Телеграф внимательно проанализировал динамику и делится самым интересным.

Как удалось выяснить, ресторанный бизнес полностью возобновился и вернулся к уровню января 2022 — заведений стало больше, и люди стали все чаще туда ходить. Иначе говоря, количество клиентов из довоенных 600 тысяч выросло до 620 тысяч, а количество транзакций возросло с 1,9 млн до 2,3 млн.

Что интересно, уровень гендерного равенства клиентов Mono, платящих в ресторане, за два года также значительно вырос. Вероятно, посчитали не клиентов, которые ходят в рестораны, а какие именно платят. И если в 2021 году соотношение мужчин к женщинам было 60 на 40, то сейчас почти 50 на 50.

Статистика от Expirenza by Mono

Больше интересную информацию вы сможете посмотреть в полном материале, который выйдет на сайте "Телеграф" в четверг, 2 ноября, утром.