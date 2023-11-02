Григорій Козловський та ФК "Рух" допомагають створити "Залізний Купол" на Львівщині

У Львівській області сформували перші 40 мобільних вогневих груп, котрі займатимуться "полюванням" на російські безпілотники. До фінансування цих військових уже долучилися футбольний клуб "Рух" та його засновник Григорій Козловський.

Як повідомляє пресслужба ФК, Повітряне командування "Захід" уже отримало для потреб мобільних груп повністю укомплектовані автомобілі.

Григорій Козловський разом із "Рухом" виділили на цю ініціативу 3,7 млн. грн. Групи формували відповідно до запитів наших захисників, випробовували та видозмінювали, аби у будь-яку погоду та час доби військові могли ефективно знищувати ворожі дрони.

"Ракетний вогонь ворога посилився, він атакує різноманітні об’єкти інфраструктури по всій країні, щоб запобігти цьому наша влада ввела в дію рішення РНБО про захист обʼєктів критичної інфраструктури та енергетики, яке передбачає організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування обʼєктів критичної інфраструктури та енергетики, а також збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії, які здійснюють протиповітряне прикриття і оборону обʼєктів. Сьогодні "рухівці" долучились до формування перших 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони-камікадзе на Львівщині. Це повністю укомплектовані автомобілі з найсучаснішим обладнанням: тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників. ФК "Рух" завжди підтримує наших воїнів та буде робити це знов і знов, щоб спільними зусиллями перемогти ворога", — говорить львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський.

Як зазначив офіцер Повітряного командування "Захід" Денис Левкович, наразі вже сформовано 30 мобільних вогневих груп.

"Величезне дякую ФК "Рух" за соціально-відповідальну позицію та допомогу у формуванні цих груп. Засновник клубу Григорій Козловський був одним з перших, хто відгукнувся на цю ініціативу і передав 3,7 млн. грн. для того, аби закупити автомобілі та обладнати їх необхідною технікою", – підкреслив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Упродовж місяця планується доукомплектація і передача всього необхідного іще 30 вогневим групам. Вартість комплектації однієї групи – близько 500 тис. грн. без врахування ціни транспорту. Для потреб кожного відділення виділяють оснащену тепловізорами автівку, прилади нічного бачення, лазерні вказівники, ліхтарі, приціли, планшети та власне зброю для збиття ударних безпілотників.

Як додав керівник ГО "Народна Самооборона Львівщини" Артем Хмиз, загалом соціально-відповідальний бізнес пожертвував на цей збір понад 30 мільйонів гривень.

Засновник "Руху" Григорій Козловський наголосив, що нині кожен має докласти всіх зусиль для підтримки ЗСУ, і тоді Україна обов’язково здобуде довгоочікувану перемогу.

"Сьогодні кожен українець повинен бути корисним ЗСУ і допомагати усім чим може, адже воїни захищають Україну від агрессора та потребують нашої підтримки. ФК "Рух" допомогав і буде допомагати вогневими групами, дронами, антиланцетними комплексами та іншим необхідним спорядженням, щоб наблизити день Перемоги над російським злом!" — підкреслив додав Григорій Козловський.