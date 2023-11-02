"Вони з іншої планети": прокурор про те, що його вразило у військових злочинах росіян

Військові злочини росіян — це, зокрема, психологічний момент, пов’язані з повним усвідомленням нікчемності свого життя

Російські окупанти почали чинити військові злочини з перших годин повномасштабного вторгнення в Україну і продовжують чинити насильство над українським народом і досі. Що являє собою військовий з росії, і як розслідують злочини проти людяності в Україні, розповів керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора України Юрій Білоусов.

Прокурор поділився тим, що його найбільше вразило у військових злочинах росіян. Подробиці він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.

Малюючи портрет окупанта, він зазначив, що не можна виділити окрему межу. І додав, що культура насильства в росії кардинально відрізняється від понять в Україні. "Те, що ми не сприймаємо як нормальну поведінку, наприклад, якщо у школі хтось підніме руку на нашу дитину, або на вулицях, якщо ми побачимо, що хтось когось б’є, ми по-іншому реагуємо на це одразу У них насильство – це частина їхнього життя, тому для них часто те, що вони тут роблять, це те, що вони роблять удома, у них нормально бити свою дружину, це в принципі вважається нормою – “домобуд” і так далі. Насильство на вулицях, насильство в армії, яке там відбувається – це жах”, – пояснив Юрій Білоусов.

Він наголосив, що насильство є у росіян стосовно своїх побратимів: сексуальне насильство, вбивства та тортури. Тому дивуватися з того, що окупанти роблять на українській землі не варто. "Ця культурна відмінність – роль насильства в рф та Україні. Ти відчуваєш, як ми відрізняємося. Для них репресії, насильство – це норма. Це, ймовірно, якось пов’язане з культурою рабовласництва, ставлення до керівництва", — розповів прокурор.

Білоусов вважає, що ухвалення насильства в росії — це вплив пропаганди, яка десятиліттями готувала громадян країни-агресора до нападу на Україну.

На думку прокурора, в окупантів спрацьовують певні компенсаторні механізми, коли вони не можуть свою агресію, що виникла, спрямувати проти свого керівництва. "Ось вони і виплескують це все, коли люди опиняються під їхньою владою, контролем, усі ці механізми і спрацьовують. Це звірі, випущені з клітки", — пояснив він.

Білоусов розповів, що раніше існувала думка про те, що жорстокішими можуть бути конкретні підрозділи росіян. Можливо найманці. "Але потім зрозуміли, що ні. Насправді вони поводяться так, наче вони не армія, а банда", - додав він.

Прокурор зазначив, що різниці між окупантами, які прийшли на українські землі на початку повномасштабного вторгнення та тими росіянами, які воюють зараз, особливо немає. Про моральні принципи не чули ні ті, ні інші. "А таке враження, що це зграя зомбі напала. Це злочинне угруповання, яке таке враження, що створено для скоєння військових злочинів", — зробив висновок Білоусов.

Найстрашніші злочини, скоєні окупантами, за словами прокурора, це вбивства дітей. "Коли командири не реагують на це, це їхня окрема відповідальність. Це говорить про те, що це підтримується. Вони заохочують, включаючи Путіна, який нагородив 64 бригаду (військові рф які робили звірства в Бучі – ред.). Це сигнал для них, що це норма", — пояснив він.

Білоусов вважає, що у російських окупантів "спрацював якийсь психологічний момент, пов’язаний з повним усвідомленням нікчемності власного життя, коли люди, на яких ти напав, щоб "врятувати", живуть краще, ніж ти".

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