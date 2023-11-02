"Они с другой планеты": прокурор о том, что его поразило в военных преступлениях россиян

Военные преступления россиян — это, в том числе, психологический момент, связанный с полным осознанием никчемности собственной жизни

Российские оккупанты начали совершать военные преступления с первых часов полномасштабного вторжения в Украину и продолжают совершать насилие над украинским народом и по сей день. Что представляет собой военный из рф, и как расследуют преступления против человечности в Украине рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов.

Прокурор поделился тем, что его поразило в военных преступлениях россиян больше всего. Подробности он озвучил в интервью РБК-Украина.

Рисуя портрет оккупанта он отметил, что нельзя выделить отдельную черту. И, добавил, что культура насилия в россии кардинально отличается от понятий в Украине. "То, что мы не воспринимаем как нормальное поведение, например, если в школе кто-то поднимет руку на нашего ребенка, или на улицах, если мы увидим, что кто-то кого-то бьет, мы по-другому реагируем на это сразу. У них насилие – это часть их жизни. Поэтому для них часто то, что они здесь делают, это то же, что они делают дома. У них нормально избивать свою жену, это в принципе считается нормой – "домострой" и так далее. Насилие на улицах, насилие в армии, которое там происходит – это ужас", — объяснил Юрий Белоусов.

Он подчеркнул, что насилие есть у россиян по отношению к своим побратимам: сексуальное насилие, убийства и пытки. Поэтому удивляться тому, что оккупанты делают на украинской земле не стоит. "Это культурное отличие – роль насилия в РФ и Украине. Ты чувствуешь, как мы отличаемся. Для них репрессии, насилие – это норма. Это, вероятно, как-то связано с культурой рабовладения, отношение к руководству", — рассказал прокурор.

Белоусов считает, что принятие насилия в россии — это влияние пропаганды, которая десятилетиями готовила граждан страны-агрессора к нападению на Украину.

По мнению прокурора, у оккупантов срабатывают определенные компенсаторные механизмы, когда они не могут свою возникшую агрессию направить против своего руководства. "Вот они и выплескивают это все, когда люди оказываются под их властью, контролем, все эти механизмы и срабатывают. Это звери, выпущенные из клетки", — пояснил он.

Белоусов рассказал, что раньше бытовало мнение о том, что более жестокими могут быть конкретные подразделения россиян. Возможно наёмники. "Но потом поняли, что нет. На самом деле они ведут себя так, словно они не армия, а банда", — добавил он.

Прокурор отметил, что разницы между оккупантами, которые пришли на украинские земли в начале полномасштабного вторжения и теми россиянами, которые воюют сейчас особо нет. О моральных принципах не слышали ни те, не другие. "А такое впечатление, что это свора зомби напала. Это преступная группировка, которая, такое впечатление, что создана для совершения военных преступлений", — сделал вывод Белоусов.

Самые страшные преступления, совершенные оккупантами, по словам прокурора, — это убийства детей. "Когда командиры не реагируют на это, это их отдельная ответственность. Это говорит о том, что это поддерживается. Они поощряют, включая Путина, наградившего 64 бригаду (военные РФ, совершавшие зверства в Буче – ред.). Это сигнал для них, что это норма", — пояснил он.

Белоусов считает, что у российских оккупантов "сработал какой-то психологический момент, связанный с полным осознанием никчемности собственной жизни, когда люди, на которых ты напал, чтобы "спасти", живут лучше, чем ты".

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