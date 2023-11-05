Після статті Залужного: Зеленський заговорив про зміну стратегії війни проти рф

Наразі немає жодної альтернативи війні

На тлі гучної статті головкома ЗСУ Валерія Залужного, який говорить про глухий кут у війні, президент України Володимир Зеленський заявив про можливість зміни стратегії бойових дій. Різні сценарії вже розглядаються.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю NBC News. За його словами. українські військові вигадують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по росії.

Він зазначив, що немає жодної альтернативи війні.

"Яка альтернатива? Її немає, тому що справа не тільки в Україні, це питання безпеки та Європи. Путін піде далі, нападе на країни НАТО... Одна з альтернатив, яку я чув: дати Путіну те, що він хоче? Що це означає? Віддати" 30% нашої землі?", — додав він.

При цьому Зеленський спростував нещодавні заяви американських військових, інших союзників і навіть головнокомандувача ЗСУ про те, що війна зайшла в глухий кут після 20 місяців запеклих боїв.

"Вони думали, що здолають нас, але цього не сталося. Я не думаю, що це глухий кут", — сказав Зеленський.

Зазначається, що подібна позиція, а також наслідки коментарів Залужного, можливо, вплинули на рішення Зеленського минулого тижня звільнити командувача Сил спеціальних операцій України та замінити його полковником, який, за словами президента, "зможе надати підрозділу більшої сили".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський різко висловив статтю Залужного в The Economist.