Укрвинпром наполягає на продовженні перехідного періоду вживання назви "Cognac/Коньяк"

Необхідність викликана наслідками агресії рф та окупацією підприємств з виробництва коньяку України

Корпорація "Укрвинпром", до складу якої входить 75% виноробних потужностей України, звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням посприяти продовженню перехідного періоду на вживання ГЗ "Cognac/Коньяк".

"Просимо вас надіслати офіційний запит до Європейської Комісії щодо додаткового продовження перехідного періоду на ГЗ "Cognac/Коньяк" для українських виробників на 10 років", — йдеться у зверненні Укрвинпрому, пише "Телеграф".

Перехідний період на використання назви "Коньяк" для українських виробників за Угодою про асоціацію Україна-ЄС спливає 1 січня 2026 року.

На думку генерального директора Корпорації "Укрвинпром" Володимира Кучеренка, до того часу більшість коньячних підприємств України не встигнуть переорієнтуватися на іншу продукцію, адже переважна їх частина знаходиться або в анексованому Криму, або на окупованому лівобережжі Херсонщини. До того ж обладнання провідних підприємств коньячного виробництва Херсонської області було викрадене агресором у 2022 році.

"Це унеможливлює повноцінну роботу цих коньячних підприємств у попередньо визначений перехідний період відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", — пояснює Кучеренко.

Власник географічного зазначення "Коньяк" — Національне міжпрофесійне бюро коньяку (BNIC) не заперечуватиме та надаватиме підтримку офіційному запиту української сторони до Європейської Комісії на продовження перехідного періоду.

Відповідні наміри бенефіціара ГЗ "Cognac/Коньяк" — Національного міжпрофесійного бюро Коньяку передбачені в Угоді між ним та Укрвинпромом, яку було підписано в червні 2023 року.

Нагадаємо, в Угоді про асоціацію Україна ЄС, яка набрала чинності 1 вересня 2017 року, українським виробникам певних видів продукції було передбачено перехідний термін на вживання деяких європейських географічних зазначень, зокрема ГЗ "Cognac/Коньяк" на території України.