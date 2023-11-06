Укрвинпром настаивает на продлении переходного периода употребления названия "Cognac/Коньяк"

Необходимость вызвана последствиями агрессии рф и оккупацией предприятий по производству коньяка Украины

Корпорация "Укрвинпром", в состав которой входит 75% винодельческих мощностей Украины, обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой посодействовать продлению переходного периода на применение ГЗ "Cognac/Коньяк".

"Просим вас прислать официальный запрос в Европейскую Комиссию относительно дополнительного продления переходного периода на ГЗ "Cognac/Коньяк" для украинских производителей на 10 лет", — говорится в обращении Укрвинпрома, пишет "Телеграф".

Переходный период на использование названия "Коньяк" для украинских производителей по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС заканчивается 1 января 2026 года.

По мнению генерального директора Корпорации "Укрвинпром" Владимира Кучеренко, к тому времени большинство коньячных предприятий Украины не успеют переориентироваться на другую продукцию, ведь подавляющая часть находится либо в аннексированном Крыму, либо на оккупированном левобережье Херсонщины. К тому же, оборудование ведущих предприятий коньячного производства Херсонской области было похищено агрессором в 2022 году.

"Это делает невозможным полноценную работу этих коньячных предприятий в предварительно определенный переходный период в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", — объясняет Кучеренко.

Владелец географического указания "Коньяк" — Национальное межпрофессиональное бюро коньяка (BNIC) не будет возражать и окажет поддержку официальному запросу украинской стороны Европейской Комиссии на продление переходного периода.

Соответствующие намерения бенефициара ГЗ "Cognac/Коньяк" — Национального межпрофессионального бюро Коньяка предусмотрены в Соглашении между ним и Укрвинпромом, которое было подписано в июне 2023 года.

Напомним, в Соглашении об ассоциации Украины ЕС, которое вступило в силу 1 сентября 2017 года, украинским производителям определенных видов продукции был предусмотрен переходный срок на употребление некоторых европейских географических указаний, в частности, ГЗ "Cognac/Коньяк" на территории Украины.