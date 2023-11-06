Право на коньяк: почему виноделы за него борются и что с того украинцам?

Украинские производители настаивают на продлении права употреблять название "Коньяк" еще на 10 лет

Привилегию баловать украинцев коньяком имеют только французские и украинские производители. Украинские – временно, до 1 января 2026 года. Но если Правительство прислушивается к своим виноделам и использует добрую волю владельцев ГО "Коньяк", ЕС может увеличить срок его использования. Какие шансы продлить жизнь украинскому коньяку и как это поддержит его производителей, разбирался "Бизнес Телеграф".

Как Украина сохраняет французам право на "Коньяк"

Если вдруг вы заметили импортный напиток не французского и украинского происхождения под маркировкой или этикеткой "Cognac/Коньяк" в торговых сетях или магазинах, знайте — это нарушители права на географическое указание этого напитка. Почему?

Право на географическое указание "Коньяк", наименование Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac закреплено в базе реестра ЕС. Поэтому использовать его при маркировке своей продукции имеют право только производители определенной местности — французской провинции Cognac. Крепкие напитки других стран, производимые по схожей технологии, должны продаваться под названием "Бренди" или другим. Это касается и названия "Шампанское", которое закреплено за регионом "Шампань", и только импортная продукция из этого региона имеет интеллектуальное право называться "Шампанским" в Украине. Напитки с подобной технологией производства могут претендовать только на название "Игристое вино" или другое.

Чтобы случаи злоупотребления названием "Cognac/Коньяк" в Украине не случались, за этим следят Корпорация "Укрвинпром" и Национальное межпрофессиональное бюро Коньяка — BNIC (Франция). О совместной охране географического указания "Cognac" и/или "Коньяк" на территории Франции, Украины и за их пределами они договорились раньше, а в июне 2023 года подписали соответствующее Соглашение. Ей предшествовало 10 лет совместной вдохновенной работы работников обеих винодельческих отраслей.

Настоящее Соглашение стало результатом слаженных усилий и многолетнего труда над протекцией производства и защиты коньяка на высоком уровне в соответствии с европейскими стандартами и требованиями, вспоминает генеральный директор Корпорации "Укрвинпром" и подписант Соглашения Владимир Кучеренко.

Как это работает? Национальное межпрофессиональное бюро Коньяка отвечает за охрану географического указания Cognac на территории Франции и за ее пределами. Укрвинпром помогает обнаруживать фальсфикат на территории Украины. В результате импортируемая продукция, содержащая ссылку на географическое указание "Cognac" и/или "Коньяк", но не отвечающая спецификациям географического указания "Cognac", в Украине блокируется. За этим следят не только виноделы двух стран, но и органы исполнительной власти Украины.

Впервые обязательство охранять это географическое указание Украина взяла на себя около 10 лет назад, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС. 24 января 2022 года наименование Cognac было включено в Таможенный реестр Украины, что стало обязательным условием для защиты ГЗ Cognac на нашей территории. А с 1 ноября 2022 Украина запретила импорт коньяков с этикетками "Cognac"/"Коньяк", которые не соответствуют техническим условиям для этого наименования в соответствии с Соглашением об Ассоциации между ЕС и Украиной.

Таким образом, Украина сделала все, чтобы французы чувствовали защищенность своего коньяка в нашей стране, а вместе с ними и украинские потребители, которые имеют возможность покупать настоящий французский коньяк.

Эксклюзивные права украинских производителей

О том, что коньяк в Украине — общепринятый срок за последние 110 лет знают многие украинцы. Не подвергают сомнению это и в Укрвинпроме. Однако почему-то в обществе умаляются права украинских производителей на производство этого напитка и то, как они защищены.

Это рождает дискуссии в соцсетях. Иногда доходит до забавного — госслужащие, хорошо знающие ситуацию с украинскими правами на коньяк, сами цитируют законодательство, а затем утверждают, что якобы украинские производители "украли" у французов право называть свою продукцию "коньяк". Трудно представить, чтобы это произошло в странах с высоким уровнем защиты интересов собственных производителей, скажем, в Польше или Соединенных Штатах Америки. Досадно, что это заблуждение украинских чиновников используют конкуренты в продвижении собственных интересов на украинском рынке.

На самом деле право производить коньяк украинскими виноделами защищено на международном уровне, и даже имеет согласие владельца этого названия. И вот почему.

По тому же Соглашению об ассоциации Украина-ЕС производители коньяков в Украине получили политическое решение о временном переходном праве на употребление этого названия. Статья 208 этого документа гласит, что в течение "10-летнего переходного периода охрана географических указаний Европейского Союза не прекращает их использование для обозначения и презентации определенных подобных продуктов из Украины". В перечень входят следующие названия:

Champagne

Cognac

Madera

Porto

Jerez/Xeres/Sherry

Calvados

Grappa

Anis Portugues

Armagnac

Marsala

Malaga

Токай

Таким образом, право использовать название "Коньяк" и "Шампанское" украинские производители в европейском смысле имеют до 1 января 2026 для собственных потребителей, а не для экспорта. Но это не всё.

Украина имеет историческое, международное право использовать название "Коньяк". Речь о Соглашении TRIPS — так называемое "дедовское право" (grandfather law). По положению настоящего Соглашения страны, производившие продукцию до 1994 года ("по крайней мере 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994 года, или добросовестно до этой даты"), имеют право продолжать производить ее на своей территории. Этим правом пользуются изготовители США. В Украине коньяк производится с конца 19 века, с тех пор термин "Коньяк" используется постоянно, а в частности, на Херсонщине первый марочный коньяк "Таврия" появился в 1967 году.

"Таким образом, в рамках ВТО согласно статье 24 (п.4) Соглашения TRIPS о защите прав интеллектуальной собственности подтверждается право украинской стороны на использование указанных названий. Но, выполняя экспортные поставки, отечественные производители не использовали и не используют указанные названия", — напоминают в Укрвинпроме.

Владелец ГО "Коньяк" позволяет продолжить использование названия.

Очень важно, что, кроме европейского и международного права, украинские производители имеют разрешение использовать название "Коньяк" от непосредственного владельца этого географического указания — Национального межпрофессионального бюро Коньяка.

Беспрецедентное Соглашение об охране названия "Cognac/Коньяк" между Укрвинпромом и Национальным межпрофессиональным бюро Коньяка, которое никто, кроме украинцев, не удостоился до сих пор, содержит новые возможности для украинских производителей этого напитка. В нем французы поддерживают продление переходного права на использование названия "Коньяк" для Украины.

В частности, в пункте 4 настоящего Соглашения, текст которого есть в распоряжении "Бизнес Телеграфа", говорится о следующем: "Учитывая текущий геополитический контекст, BNIC не будет отрицать и оказывать поддержку официальному запросу на продление этого переходного периода от украинского Правительства до Европейской Комиссии, если этот запрос не будет подвергать сомнению высокий уровень защиты, предоставленный географическому указанию "Cognac" в Украине. Эти совместные действия BNIC и Укрвинпрома направлены на борьбу с незаконным присвоением ГЗ "Cognac" и на защиту украинских потребителей, будут способствовать поддержке украинской винодельческой отрасли, оказавшейся в драматических обстоятельствах".

В Укрвинпроме видят в том благие намерения партнеров и высокое доверие к украинским виноделам, которое формировалось в течение многих лет сотрудничества и в конце концов вылилось в эксклюзивную поддержку французов, которой не имеют производители ни в какой другой стране мира.

"Такая договоренность имеет весомую юридическую силу. Поставив подпись и печать на Соглашении с Укрвинпромом, бенефициарный владелец географического указания "Cognac/Коньяк" в лице генерального директора Национального межпрофессионального бюро Коньяка Рафаэля Дельпека засвидетельствовал намерение поддержать украинских производителей". и способствовать использованию ГО "Коньяк" после 1 января 2026 года, когда закончится переходный период по соглашению с ЕС", — утверждает Владимир Кучеренко. Именно этой поддержкой и хотят воспользоваться украинские производители.

Почему важно продлить право на использование названия "Коньяк"?

Производство коньяка в Украине сосредоточено преимущественно на Херсонщине, Крыму и Одесщине. Эти регионы регулярно обстреливаются агрессором или оккупированы им. Предприятия, перерабатывающие виноград в коньяк в Херсонской области, ограблены или уничтожены российскими военными. Производственные линии вывезены в оккупированный Крым и Краснодар в России. Ущерб, понесенный производителями, состоит в сотне миллионов гривен. Вывезенные в РФ или употребленные россиянами марки коньяка, которые выдерживались 20-35 лет и представляли высокую ценность, воспроизвести уже не удастся. Возобновить производство на оккупированном левобережье Херсонщины, где расположены наибольшие мощности, невозможно пока там хозяйничают оккупанты.

В этой ситуации продление переходного периода использования названия "Коньяк" видится логичным и вероятным, если государственникам не все равно, будет ли в Украине собственное производство напитка на уцелевших предприятиях, у виноделов работа, а в Украине культура потребления коньяка хотя в переходный период. Тем более что владелец названия не отрицает такую возможность для украинских производителей, попавших в затруднение.

"Учитывая такие драматические обстоятельства, не все украинские коньячные предприятия смогут воспользоваться переходным периодом, предоставленным ЕС до 2026 года. Учитывая эти геополитические обстоятельства, на которые производители не могут повлиять, мы видим необходимость дополнительного продления переходного периода на использование ГО" Коньяк". И мы очень ценим поддержку владельца этого географического указания — Национального межпрофессионального бюро Коньяка, на этом пути", — говорит генеральный директор Укрвинпрома Владимир Кучеренко.

Когда речь заходит о коньяке, то дело не только в интеллектуальной собственности или деньгах. Здесь скорее вопрос культуры потребления, имеющей в Украине древнейшую историю. Может случиться так, что украинцы останутся носителями культуры потребления именно классических коньяков. Почему? Потому что сегодня французские производители меняют традиции. Выходя, например, на американский рынок, они вынуждены миксовать этот напиток и подавать его в виде коктейлей. В то же время украинские потребители привыкли к классическим маркам. Поэтому можно сказать, что именно украинцы сохраняют французам культуру употребления классического коньяка. И речь здесь даже не о бизнесе, а именно о культурной многолетней традиции украинцев употреблять вина и коньяки.

Кто готов поддержать пострадавших производителей?

Корпорация "Укрвинпром" обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и вице премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной с просьбой инициировать пересмотр сроков использования ГЗ "Коньяк" для производителей этого напитка в Украине.

В тексте обращения Укрвинпром предлагает премьер-министру учесть обстоятельства, в которых оказались производители коньячных изделий, а именно временную оккупацию Крыма с 2014 года, похищение оборудования страной-агрессором ведущих предприятий коньячного производства Херсонской области в 2022 году во время продолжающейся агрессии. против Украины с исключением их полноценной работы в предыдущий определенный переходный период в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. "Просим Вас направить официальный запрос в Европейскую Комиссию относительно дополнительного продления переходного периода на ГЗ "Cognac/Коньяк" для украинских производителей на 10 лет", — резюмируется в заявлении.

Готовы помочь производителям с пролонгацией срока использования этого указания в IP Офисе. "Сейчас ведется работа над тем, чтобы срок употребления названия "коньяк" был пролонгирован", — говорит директор Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций Елена Орлюк.

Для этого, по ее мнению, следует обращаться в ЕС с просьбой продлить сроки использования географического указания (ОС) "Cognac"/"Коньяк" на дополнительный переходный период, что и сделали виноделы. Дело за правительством.

"Если ЕС это согласует, украинские производители смогут маркировать этим ГС свою продукцию на время действия военного положения и после завершения боевых действий — пока винодельческая отрасль будет восстанавливать изуродованные и разрушенные мощности. Это вопрос в компетенции Правительства Украины и Подкомитета по вопросам географических указаний Комитета ассоциации ЕС в торговом складе. Со своей стороны ИР офис готов всячески способствовать этому процессу", — говорит Орлюк.

В таком случае больше преимуществ будет именно у производителей, которые получат дополнительное время для того, чтобы отказаться от использования обозначения "коньяк" в своей продукции, считает она. А потребители получат больше времени, чтобы наслаждаться коньяком национального производителя.

Уверен, что производители коньяка получат поддержку своих намерений со стороны Верховной Рады и Минагрополитики и народного депутата Игоря Марчука. "Я поддерживаю право украинских производителей на продление переходного периода и изменения в Соглашение об ассоциации в связи с этим правом", — рассказал он "Бизнес Телеграфу".

Если удастся продлить сроки использования ГЗ "Коньяк" после 2026 года, это сохранит рабочие места и поддержит развитие непромышленных территорий и винодельческой отрасли в целом, где задействованы тысячи людей, говорит нардеп.

По данным Государственной налоговой службы, в Украине имеют лицензию на производство вин и коньяков 157 предприятий. В состав "Укрвинпрома" входит 75% всех имеющихся в Украине винодельческих мощностей. Отрасль дает работу десяткам тысяч граждан.