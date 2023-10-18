Вино с русским "душком": каких марок нужно остерегаться украинцам

По меньшей мере 4 грузинских винодельческих владельцев с российскими паспортами, а 2 армянских — не могут отказаться от рынка России. Все они присутствуют в Украине

Список санкций пополняется новыми россиянами и компаниями. Их сотни. Но наказания до сих пор избегают владельцы винодельческой продукции из Грузии и Армении, которые зарабатывают сотни миллионов долларов в России, кормят ими кремлевский режим и не гнушаются продавать свою продукцию в Украине. Бизнес Телеграф узнал, какие марки вин и коньяков не патриотически покупать в Украине.

Какие винодельческие в Грузии имеют российские владельцы

Иметь гражданство Грузии и России, раздавившей ее свободу — это некая выгодная позиция, которая позволяет владельцам грузинских виноделий зарабатывать миллионы кровавых лари и долларов, убеждая себя, что деньги не пахнут.

Так, в частности, делает Вахтанг Каричашвилли, на 100% владеющий двумя крупнейшими винодельнями в Грузии — ООО "Болеро и компания" и ООО "ГВМТ Групп". У него двойное российско-грузинское гражданство. Его "Болеро и компания" кичится тем, что Украина и россия являются основными направлениями экспорта. К тому же Украина обозначена на первом месте. Гражданину двух стран Каричашвили все равно, что россияне убивают украинцев, потому что он бизнесмен и предпочитает зарабатывать миллионы.

Такое же раздвоение личности постигло и мажоритратного владельца ООО "Братья Асканели" — Гочи Чхаидзе. Ему принадлежит 55% этой компании, а российский паспорт совсем не давит на гражданина Чхаидзе, страну которого изуродовала и оккупировала агрессорка в 2008 году. 45% "Братьев Асканели" принадлежит другой компании — ООО "Асканели Вайнери & Дистиллере". Это ООО на 100% принадлежит тому же Гочи Чхаидзе. Два члена наблюдательного совета в этой компании — граждане России. Первый – сам Гоча Чхаидзе. Другой член — Наталья Строгонова, у нее только российское гражданство.

Четвертая компания — ООО "Грузинский винный дом". У нее 6 партнеров, двое из которых являются гражданами России и Грузии. Это Сергей Сумароков, у него двойное гражданство Грузии и России. Он же директор компании, то есть имеет полный операционный контроль над ООО и владеет в нем 5%. 45% "Грузинского винного дома" уже совсем не грузинские — они принадлежат акционеру Дмитрию Александрову, который тоже имеет двойное гражданство — грузинское и российское. Таким образом, у россиян есть половина контроля над компанией.

Какие перспективы открывает русский паспорт?

Указанные компании – крупнейшие производители в Грузии и входят в ТОП-10 экспортеров вина в Грузии. Как свидетельствуют финансовые документы этих компаний, их основным экспортным рынком Россия.

Георгий Саманишвили, бывший глава Национального агентства по вину, эксперт по виноделию утверждает, что многие владельцы крупных винодельческих компаний — граждане России. И это очень помогает сделать направление России приоритетным для этих компаний. К тому же

грузинские производители вина выбирают российский рынок, потому что там простота, удобная логистика, а потребители готовы покупать такую продукцию.

"Это легкий рынок, где грузинское вино знают, ценят и не нуждаются в дополнительных маркетинговых расходах. Это рынок, где грузинское вино занимает привилегированное положение", — утверждает эксперт. По мнению Саманишвили, качество продукции определяется рынком, на котором он продается. "Мы продаем в основном в этом направлении (россии — Авт.), это означает, что 70% нашей продукции имеет качество, которое можно очень дешево продать на этом рынке. Это самая большая проблема, потому что это снижает качество, снижает цены. Мы должны признать, что мы этого не хотим", — говорит эксперт.

Почему грузины облюбовали сам российский рынок, кроме того, что их там рады видеть?

Одной из возможных причин может быть то, что они предпочитают продавать больше вина там, где от них не требуется соблюдение многих стандартов, как на европейском рынке. "Это наводит на мысль, что личные интересы могут быть мотивирующим фактором, особенно учитывая, что некоторые из акционеров являются гражданами России. Следовательно, менее вероятно, что эти компании сократят экспорт вина в Россию. Напротив, они могут увеличить продажи вина в Россию", — комментирует "Бизнес Телеграфу" Хатия Николаишвил и старший научный сотрудник Governance Monitoring Center (GMC) в Тбилиси.

Присутствие в России больше чем до войны

Опасения Николашвили подтвердила свежая экспортная статистика Грузии. Из нее хорошо видно, что наибольшее количество грузинского вина экспортируется в Россию. Более того, он растет с начала полномасштабной войны на Украине. "И это тогда, когда демократический мир активно пытается сократить экспорт в Россию и вводит санкции против агрессора, говорится в статье Governance Monitoring Center.

Так, за январь-август 2023 года в Россию было экспортировано 41,357 тонн грузинского вина на сумму 112 млн. долларов США, что на 21,745 млн. долларов США больше прошлогодних данных. Это больше на 24%, чем в январе-августе 2022 года. Но досадно и то, что Украина остается в тройке лидеров по импорту грузинской винодельческой продукции дружественных России компаний.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского вина в январе-августе 2023 года выглядит следующим образом:

Россия — 112,1 млн долларов, 41 357 тонн;

Польша – 9,1 млн долларов, 3625 тонн;

Украина — 8,8 млн долларов, 3 159 тонн;

Китай – 7,7 млн ​​долларов, 2 176 т.;

Казахстан — 6 млн долларов, 1 912 тонн;

Беларусь – 5,4 млн долларов, 1 922 тонны;

США – 3,4 млн долларов, 540 тонн;

Германия – 2,9 млн долларов, 648 тонн;

Латвия — 2,5 млн долларов, 754 тонны;

Литва – 1,4 млн долларов, 439 тонн.

Сознательные, патриотические грузины не видят в этом ничего хорошего для своей страны. "Очевидно, что значительная зависимость от российского рынка вредна для всей страны и может ухудшить отношения Грузии с Украиной", — допускает Хатия Николаишвили.

По ее мнению, Грузии следует рассмотреть возможность присоединения к санкциям против России, что также будет предусматривать ограничение экспорта в Россию и постепенное начало процесса диверсификации рынка сбыта. "И хотя переход на европейский рынок не будет легким для грузинских виноделов, они должны по крайней мере приступить к процессу соответствия критериям европейского рынка", — считает эксперт.

Как грузинское вино содержит путинский режим

Правящей партией в Грузии является "Грузинская мечта". Ее создал Бидзина Иванишвили еще в 2012 году, приведя ее к власти и став лидером. Иванишвили – пророссийский олигарх. Он имел значительное состояние в России, где был известен как Борис Григорьевич Иванишвили. По состоянию на 18 октября 2023 года Forbes считает его 552-м среди самых богатых людей планеты.

8 из 10 крупнейших грузинских экспортеров вина в Россию связаны с "Грузинской мечтой". Их владельцы или директора и являются донорами правящей партии или лицами, близкими к Бидзине Иванишвили.

Виноделы с российским или двойным гражданством, которых мы указывали выше, не исключение, а подтверждение тому. Они "сбрасываются" в копилку этой откровенно пророссийской партии. В частности, директора упомянутых Bolero&Company Ltd и GVMT Group Ltd пожертвовали "Грузинской мечте" 129 000 лари, пишет Governance Monitoring Center. Джимшер Чхеидзе, член наблюдательного совета ООО "Братья Асканели", является донором "Грузинской мечты", в 2019 году он пожертвовал ей 10 000 лари. Донором "Грузинской мечты" является также директор компании Иракли Углава, пожертвовавший на мечту 35 000 лари. Активно поддерживают "Грузинскую мечту" и акционеры и партнеры ООО "Грузинский винный дом". Только в 2020 году три партнера компании пожертвовали правящей партии 116 000 лари. Лично Сергей Сумараков в пользу "Грузинской мечты" отдал 50 тысяч лари.

То есть, в сущности, грузинское вино удерживает путинский режим в Грузии, а российское гражданство продвигает его на рынок России. Украина остается рынком сбыта такого вина.

Армянская дружба с РФ

Не только грузинским производителям сложно расстаться с россией. В Армении есть два крупных производителя вин и коньяков, марки которых хорошо известны украинцам. Это Ереванский коньячный завод и Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат".

Владелец лошадиного завода — французский концерн Pernod Ricard в апреле этого года шокировал украинцев заявлением, возобновляющим поставки продукции в Россию после годовой паузы. Об этом написало швейцарское издание Kristianstadsbladet.

В сообщении компании говорилось, что Absolut и материнская компания Pernod Ricard снова начинают экспорт алкоголя в Россию. "Чуть больше года назад Pernod Ricard прекратила весь импорт и экспорт из России. Эта остановка закончилась. С тех пор как началась война, Pernod Ricard относилась с уважением к сотрудникам как в Украине, так и в России", — пишет Паула Эриксссон, вице-президент по корпоративным. вопросов и коммуникаций Коньяки ереванского производителя снова направились к российским потребителям.

Владельцем другой компании, Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат", является Гагик Царукян. Он владеет компанией "Мульти Групп", которой, в свою очередь, принадлежит "Арарат". Царукян является главой партии "Цветущая Армения". Эта партия – давний партнер "Единой России". На это не повлияла смена властей в Ереване, пишет российская служба BBC.

Это сейчас "Цветущая Армения" в оппозиции к пророссийскому действующему премьеру Николаю Пашиняну, когда россия фактически "сдала" Нагорный Карабах Азербайджану за один день. А зимой 2012 года Гагик Царукян заявлял о своей личной поддержке тогдашнего премьера Владимира Путина. Свое заявление о приверженности диктатору 13 февраля 2012 года он передал руководителю предвыборного штаба путина — Станиславу Говорухину. И для большей убедительности, написал о своем неприязненном отношении к "дестабилизационным" попыткам всяческих "оранжевых" движений в Украине.

Какие бренды лояльных рф виноделий можно найти на украинских полках?

Украинцы отказываются от российских торговых марок, попадающих на наш рынок через другие страны. Мы следим за тем, какие компании вышли с рынка России, а каким деньги россиян – не пахнут и они продолжают продавать им свои бренды. Пока соответствующие органы в Украине думают над тем, вводить ли санкции против откровенно пророссийских производителей вин и коньяков, которые экспортируют свою продукцию и в РФ, и в Украину и являются кошельками путина, отраслевая корпорация "Укрвинпром" собрала перечень таких производителей и их бренды. Приводим его читателям "Бизнес Телеграфу".

Итак, если вы патриот своей страны, не желаете, чтобы ваша гривна превратилась в доллар для режима Кремля, чтобы на ваши средства путин не производил ракеты, танки и другое вооружение, чтобы вы не стали донором диктаторского режима в Грузии, Армении, чтобы вы точно не дотировали войну в Сирии, Африке и не несли бед украинцам и другим народам, подумайте, какие бренды Украины, Европы, США и других стран вы можете заменить следующую винодельческую продукцию:

TM Areni TM Gurji (Гурджи) TM Aregi ( Ореги) ТМ Старый Погреб TM Matiane TM Пиросмани TM Proshyan ( Proshyan Brandy Factory) ТМ Old Armenian/ Староармянский ТМ Старый Кахеты/Old Kakheti ТМ Шато Кахеты ТМ Армянская крепость ТМ Моне ТМ Iverioni ТМ Sarajishvili ТМ Eristavi ТМ Легенды Армении ТМ Ararat ТМ Kartuli Vazi ТМ Armenian Brends ТМ Tigran.

Производителями этих брендов являются:

ООО "Традиционная винодельня "Кахри"

ООО "Болеро энд Компани"

ООО "ГВМТ Груп"

Georgian Wine Ltd

ООО "Гурджи"

ООО "Астафян Холдинг"

ООО "Кахетинское традиционное виноделие"

ООО "Грузинский винный дом"

Дугладзе Вайн Ко.,

ООО ОАО Бадагони

ОАО "Котехи-Гурджаанский винный завод"

ООО "Старый погреб Цинандали"

Алкогольная компания ООО Алаверди

Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат

Корпорация "Укрвинпром" прилагает усилия, чтобы эти марки и их производители, к тому же представленные в аннексированном Крыму, о чем писал "Телеграф", не могли попасть в Украину и финансировать намерения путина по всему миру за средства украинцев.