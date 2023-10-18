Вино з російським "душком": яких марок треба остерігатись українцям

Щонайменше 4 грузинські виноробні мають власників з російськими паспортами, а 2 вірменські — не можуть відмовитись від ринку рф. Всі вони присутні в Україні

Список санкцій поповнюється новими росіянами та їх компаніями. Їх сотні. Але покарання досі уникають власники виноробної продукції з Грузії та Вірменії, які заробляють сотні мільйонів доларів в росії, годують ними кремлівський режим та не цураються продавати свою продукцію в Україні. "Бізнес Телеграф" дізнався, які марки вин та коньяків не патріотично купувати в Україні.

Які виноробні в Грузії мають російських власників

Мати громадянство Грузії та росії, яка розчавила її свободу — це така собі вигідна позиція, яка дозволяє власникам грузинських виноробень заробляти мільйони кривавих ларі та доларів, переконуючи себе, що гроші не пахнуть.

Так, зокрема, робить Вахтанг Карічашвіллі, який на 100% володіє двома найбільшими виноробнями в Грузії — ТОВ "Болеро і компанія" та ТОВ "ГВМТ Груп". Він має подвійне російсько-грузинське громадянство. Його "Болеро і компанія" хизується тим, що Україна і росія є основними напрямками експорту. До того ж Україну позначено на першому місці. Громадянину двох країн Карічашвілі все одно, що росіяни вбивають українців, бо він бізнесмен і воліє на обох заробляти мільйони.

Таке ж роздвоєння особистості спіткало і мажоритратного власника ТОВ "Брати Асканелі" — Гочі Чхаїдзе. Йому належить 55% цієї компанії, а російський паспорт зовсім не тисне на громадянина Чхаїдзе, країну якого понівечила та окупувала агресорка в 2008 році. 45% "Братів Асканелі" належить іншій компанії — ТОВ "Асканелі Вайнері & Дистилері". Це ТОВ на 100% належить тому ж Гочі Чхаїдзе. Два члени наглядової ради в цій компанії — громадяни росії. Перший — сам Гоча Чхаїдзе. Інший член — Наталія Строгонова, вона має лише російське громадянство.

Четверта компанія — ТОВ "Грузинський винний дім". Вона має 6 партнерів, двоє з яких є громадянами Росії та Грузії. Це Сергій Сумароков, у нього подвійне громадянство Грузії та рф. Він же є директором компанії, тобто має повний операційний контроль над ТОВ та володіє в ньому 5%. 45% "Грузинського винного дому" вже зовсім не грузинські — вони належать акціонеру Дмитру Александрову, який теж має подвійне громадянство — грузинське та російське. Таким чином, росіяни мають половину контролю над компанією.

Які перспективи відкриває російський паспорт?

Зазначені компанії — найбільші виробники в Грузії і входять до ТОП-10 експортерів вина в Грузії. Як свідчать фінансові документи цих компаній, їхнім основним експортним ринком є Росія.

Георгій Саманішвілі, колишній голова Національного агентства з питань вина, експерт з виноробства стверджує, що багато власників великих виноробних компаній — громадяни Росії. І це дуже допомагає зробити напрямок рф пріоритетним для цих компаній. До того ж

грузинські виробники вина обирають російський ринок, бо там простота, зручна логістика, а споживачі — готові купувати таку продукцію.

"Це легкий ринок, де грузинське вино знають, цінують і не потребують додаткових маркетингових витрат. Це ринок, де грузинське вино займає привілейоване становище", — стверджує експерт. На думку Саманішвілі, якість продукції визначається ринком, на якому він продається. "Ми продаємо в основному в цьому напрямку (росії — Авт.), це означає, що 70% нашої продукції має якість, яку можна дуже дешево продати на цьому ринку. Це найбільша проблема, бо це знижує якість, знижує ціни. Ми повинні визнати, що ми цього не хочемо", — каже експерт.

Чому грузини облюбували сам російський ринок, окрім того, що їх там раді бачити?

Однією з можливих причин може бути те, що вони вважають за краще продавати більше вина там, де від них не вимагають дотримання багатьох стандартів, як на європейському ринку. "Це наводить на думку, що особисті інтереси можуть бути мотивуючим фактором, особливо враховуючи те, що деякі з акціонерів є громадянами Росії. Отже, менш імовірно, що ці компанії скоротять експорт вина до Росії. Навпаки, вони можуть збільшити продажі вина до Росії", — коментує "Бізнес Телеграфу" Хатія Ніколаішвілі, старший науковий співробітник Governance Monitoring Center (GMC), що в Тбілісі.

Присутність в рф більше ніж до великої війни

Побоювання пані Ніколашвілі підтвердила свіжа експортна статистика Грузії. З неї добре видно, що найбільша кількість грузинського вина експортується до росії. Більше того, він зростає з початку повномасштабної війни в Україні. "І це тоді, коли демократичний світ активно намагається скоротити експорт до Росії та запроваджує санкції проти агресора, йдеться в статті Governance Monitoring Center.

Так, за січень-серпень 2023 року до Росії було експортовано 41,357 тонн грузинского вина на суму 112 млн доларів США, що на 21,745 млн доларів США більше минулорічних даних. Це більше на 24%, ніж в січні-серпні 2022 року. Але прикро й те, що Україна залишається у трійці лідерів по імпорту грузинської виноробної продукції дружніх росії компаній.

ТОП-10 країн-імпортерів грузинського вина у січні-серпні 2023 року виглядає наступним чином:

Росія — 112,1 млн доларів, 41 357 тонн;

Польща – 9,1 млн доларів, 3 625 тонн;

Україна — 8,8 млн доларів, 3 159 тонн;

Китай – 7,7 млн ​​доларів, 2 176 т.;

Казахстан — 6 млн доларів, 1 912 тонн;

Білорусь – 5,4 млн доларів, 1 922 тонни;

США – 3,4 млн доларів, 540 тонн;

Німеччина – 2,9 млн доларів, 648 тонн;

Латвія — 2,5 млн доларів, 754 тонни;

Литва – 1,4 млн доларів, 439 тонн.

Свідомі, патріотичні грузини не бачать в цьому нічого доброго для своєї країни. "Очевидно, що значна залежність від російського ринку є шкідливою для всієї країни і може погіршити відносини Грузії з Україною", — допускає Хатія Ніколаішвілі.

На її думку, Грузії слід розглянути можливість приєднання до санкцій проти Росії, що також передбачатиме обмеження експорту до Росії та поступовий початок процесу диверсифікації ринку збуту. "І хоча перехід на європейський ринок не буде легким для грузинських виноробів, вони повинні принаймні розпочати процес відповідності критеріям європейського ринку", — вважає експерт.

Як грузинське вино утримує путінський режим

Правлячою партією в Грузії є "Грузинська мрія". Її створив Бідзіна Іванішвілі ще в 2012 році, привівши її до влади та ставши лідером. Іванішвілі — проросійський олігарх. Він мав значні статки у Росії, де був відомий як Борис Григорович Іванішвілі. Станом на 18 жовтня 2023 року Forbes вважає його 552-м серед найбагатших людей планети.

8 з 10 найбільших грузинських експортерів вина в Росію пов'язані з "Грузинською мрією". Їхні власники або директори і є донорами правлячої партії, або особами, близькими до Бідзіни Іванішвілі.

Винороби з російським або подвійним громадянством, яких ми зазначали вище, — не виняток, а підтвердження тому. Вони "скидаються" в копілку цієї відверто проросійської партії. Зокрема, директори згаданих Bolero & Company Ltd і GVMT Group Ltd пожертвували "Грузинській мрії" 129 000 ларі, пише Governance Monitoring Center. Джимшер Чхеідзе, член наглядової ради ТОВ "Брати Асканелі", є донором "Грузинської мрії", у 2019 році він пожертвував їй 10 000 ларі. Донором "Грузинської мрії" є також директор компанії Іраклі Углава, який пожертвував на мрію 35 000 ларі. Активно підтримують "Грузинську мрію" і акціонери та партнери ТОВ "Грузинський винний дім". Лише у 2020 році три партнери компанії пожертвували правлячій партії 116 000 ларі. Особисто Сергій Сумараков на користь "Грузинської мрії" віддав 50 000 ларі.

Тобто, по суті, грузинське вино утримує путінський режим в Грузії, а російське громадянство просуває його на ринок рф. Україна залишається ринком збуту для такого вина.

Вірменська дружба з рф

Не лише грузинським виробникам важко розлучитися з росією. У Вірменії є два великих виробники вин та коньяків, марки яких добре відомі українцям. Це Єреванський коньячний завод та Єреванський коньячно-винно-горілчаний комбінат "Арарат".

Власник конячного заводу — французький концерн Pernod Ricard у квітні цього року шокував українців заявою, що відновлює поставки продукції до росії після річної паузи. Про це написало швейцарське видання Kristianstadsbladet.

В повідомленні компанії йшлося про те, що Absolut і материнська компанія Pernod Ricard знову починають експорт алкоголю в Росію. "Трохи більше року тому Pernod Ricard припинила весь імпорт і експорт з Росії. Ця зупинка закінчилася. Відколи почалася війна, Pernod Ricard ставилася з повагою до співробітників як в Україні, так і в Росії", – пише Паула Ерікссон, віце-президент із корпоративних питань та комунікацій. Тож, коньяки єреванського виробника знов попрямували до російських споживачів.

Власником іншої компанії, Єреванський коньячно-винно-горілчаний комбінат "Арарат", є Гагік Царукян. Він володіє компанією "Мульті Груп", якій, в свою чергу, належить "Арарат". Царукян є головою партії "Квітуча Вірменія". Ця партія — давній партнер "Єдиної Росії". На це не вплинула зміна влади в Єревані, пише російська служба BBC.

Це зараз "Квітуча Арменія" в опозиції до проросійського діючого прем’єра Ніколи Пашиняна, коли росія фактично "здала" Нагорний Карабах Азербайджану за один день. А взимку 2012 року Гагік Царукян заявляв про свою особисту підтримку тодішнього прем’єра володимира путіна. Свою заяву про прихильність диктатору 13 лютого 2012 року він передав керівнику передвиборчого штабу путіна — Станіславу Говорухіну. І для більшої переконливості, написав про своє неприязне ставлення до "дестабілізаційних" спроб усіляких "помаранчевих" рухів в Україні.

Які бренди лояльних рф виноробень можна знайти на українських полицях?

Українці відмовляються від російських торгових марок, які потрапляють на наш ринок через інші країни. Ми слідкуємо за тим, які компанії вийшли з ринку рф, а яким гроші росіян — не пахнуть і вони продовжують продавати їм свої бренди. Поки відповідні органи в Україні думають над тим, чи вводити санкції проти відверто проросійських виробників вин та коньяків, які експортують свою продукцію і в рф, і в Україну, та є гаманцями путіна, галузева корпорація "Укрвинпром" зібрала перелік таких виробників та їх бренди. Подаємо його читачам "Бізнес Телеграфу".

Отже, якщо ви патріот своєї країни, не бажаєте, щоб ваша гривня перетворилася на долар для режиму Кремля, щоб на ваші кошти путін не виготовляв ракети, танки та інше озброєння, щоб ви не стали донором диктаторського режиму рф в Грузії, Вірменії, щоб ви точно не дотували війну в Сирії, Африці та не несли бід українцям та іншим народам, подумайте, на які бренди України, Європи, США та інших країн ви можете замінити наступну виноробну продукцію:

TM Areni TM Gurji ( Гурджі) TM Aregi ( Арегі) ТМ Старий Погреб TM Matiane TM Піросмані TM Proshyan ( Proshyan Brandy Factory) ТМ Old Armenian/ Старовірменський ТМ Старый Кахети/Old Kakheti ТМ Шато Кахети ТМ Армянская крепость ТМ Манэ ТМ Iverioni ТМ Sarajishvilі ТМ Eristavi ТМ Легенды Армении ТМ Ararat ТМ Kartuli Vazi ТМ Armenian Brends ТМ Tigran.

Виробниками цих брендів є:

ТОВ "Традиційна виноробня "Кахрі"

ТОВ "Болеро енд Компані"

ТОВ "ГВМТ Груп"

Georgian Wine Ltd

ТОВ "Гурджі"

ТОВ "Астафян Холдинг"

ТОВ "Кахетинське традиційне виноробство"

ТОВ "Грузинський винний дім"

Дугладзе Вайн Ко.,

ТОВ ВАТ Бадагоні

ВАТ "Котехі-Гурджаанський винний завод"

ТОВ "Старий льох Цинандалі"

Алкогольна компанія ТОВ Алаверді

Єреванський коньячно-винно-горілчаний комбінат Арарат"

Корпорація "Укрвинпром" докладає зусиль, щоб ці марки та їх виробники, які до того ж представлені в анексованому Криму, про що писав "Телеграф", не могли потрапити в Україну та фінансувати наміри путіна по всьому світу за кошти українців.