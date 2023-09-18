Лояльні путіну винороби Грузії та Вірменії продали в Україні продукції на $17 млн — Укрвинпром

Агресія росії проти України вимагає більш рішучих кроків від влади по захисту власних виробників

Виробники готової виноробної продукції з Грузії та Вірменії, які спонсорують Кремль, реалізували в Україні вин та коньяків на $17 млн, повідомляє корпорація "Укрвинпром".

"Понад 7,5 тис. тонн винопродукції з Грузії та Вірменії на суму 17,2 млн доларів США від виробників, які відверто фінансують режим Кремля та збільшують експорт своєї продукції до росії, потрапили на полиці українських магазинів минулого року. Це результат незахищеності нашого ринку від посібників ворога, які використовують гроші українців, щоб підтримувати російську агресію проти України. Це неприпустимо і вимагає негайної реакції відповідних державних та правоохоронних органів", — повідомляє генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.

Нагадаємо, "Укрвинпром" добивається санкцій проти виробників вин та коньяків з Грузії та Вірменії, які реалізують продукцію і в рф, і в Україні.

Як писав "Бізнес Телеграф", експорт виноробної продукції з Грузії до росії зростає. Так, лише з січня по квітень 2023 року заробіток виноробів Грузії в росії досяг 66,6% від загального експорту та склав 52,4 млн доларів США.

На думку Кучеренка, присутність таких компаній на українському ринку є несправедливою щодо компаній з дружніх країн, які втрачають доходи, залишаючи ринок росії через агресію в Україні. Неприйнятною вона є також стосовно українських виноробів, які втратили через війну з рф понад 500 га виноградників та низку підприємств і регулярно піддаються обстрілам агресора.

"Віднадивши з нашого ринку посібників Кремля, які живлять доходами в Україні путінський режим, ми відновимо справедливість", — вважає генеральний директор "Укрвинпрому".