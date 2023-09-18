Лояльные к путину виноделы Грузии и Армении продали в Украине продукции на $17 млн — Укрвинпром

Агрессия россии против Украины требует более решительных шагов от власти по защите собственных производителей

Производители готовой винодельческой продукции из Грузии и Армении, спонсируемые Кремлем, реализовали в Украине вин и коньяков на $17 млн, сообщает корпорация "Укрвинпром".

"Более 7,5 тыс. тонн винопродукции из Грузии и Армении на сумму 17,2 млн долларов США от производителей, которые откровенно финансируют режим Кремля и увеличивают экспорт своей продукции в россию, попали на полки украинских магазинов в прошлом году. Это результат незащищенности нашего рынка от пособников врага, которые используют деньги украинцев, чтобы поддерживать российскую агрессию против Украины. Это недопустимо и требует немедленной реакции соответствующих государственных и правоохранительных органов", — сообщает генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

Напомним, "Укрвинпром" добивается санкций против производителей вин и коньяков из Грузии и Армении, реализующих продукцию и в россии, и в Украине.

Как писал "Бизнес Телеграф", экспорт винодельческой продукции из Грузии в россию растет. Так, только с января по апрель 2023 года заработок виноделов Грузии в россии достиг 66,6% общего экспорта и составил 52,4 млн долларов США.

По мнению Кучеренко, присутствие таких компаний на украинском рынке несправедливо по отношению к компаниям из дружественных стран, которые теряют доходы, оставляя рынок россии из-за агрессии в Украине. Неприемлема она также по отношению к украинским виноделам, потерявшим из-за войны с россией более 500 га виноградников и ряд предприятий и регулярно подвергающимся обстрелам агрессора.

"Отвадив от нашего рынка пособников Кремля, питающих доходами в Украине путинский режим, мы восстановим справедливость", — считает генеральный директор "Укрвинпрома".