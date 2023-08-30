Статистика измены: как изуродованная российскими захватчиками Грузия увеличивает выручку винодельческой продукцией на рынке агрессора

Грузия продолжает наращивать экспорт винодельческой продукции в Россию и экономическую зависимость от агрессора, хотя сама подверглась нападению России в 2008 году

Полномасштабная война в Украине не остановила поставки винопродукции из Грузии в Россию. Напротив, грузинские виноделы воспользовались санкциями против агрессора, чтобы увеличить присутствие продукции на российском рынке. Продукция тех же производителей присутствует на полках украинских магазинов. И за полтора года войны они до сих пор не попали в санкционный список. Какова динамика экспорта грузинских вин в РФ и их присутствие в Украине, узнавал "Бизнес Телеграф".

Сколько грузинские виноделы зарабатывают в России

Экспорт винодельческой продукции из Грузии в Россию растет, говорит "Бизнес Телеграфу" Хатия Николаишвили, старший научный сотрудник Governance Monitoring Center (GMC) в Тбилиси. "В период с 1 января по 30 апреля 2023 г. общий экспорт грузинской винопродукции составил 78,6 млн долларов США. Из них в Россию было экспортировано винодельческой продукции на сумму 52,4 млн долларов США, что составляет 66,6% от общего объема экспорта ", – говорит она.

В прошлом году продукции из Грузии в России была меньше: 33,6 млн долларов. Доля России в экспорте тоже возросла с 55,7% в январе-апреле 2022 года до 66,6% в январе-апреле 2023 года. Это говорит о том, что отрасль попадает в большую зависимость от рынка страны-агрессора.

Увеличение заработков на экспорте винопродукции в страну-агрессор в 1,5 раза дает Николаишвили основания сделать вывод, что по результатам 2023 года Грузия увеличит продажу своей винодельческой продукции в России. "Мы наблюдаем рост показателей по сравнению с 2022 годом, и потому обоснованно ожидаем, что общий объем экспорта в Россию в этом году будет выше по сравнению с предыдущим годом", — прогнозирует эксперт.

Грузинские виноделы, как ранее писал "Бизнес Телеграф", теснят европейских производителей в России без угрызений совести. К примеру, итальянских, ушедших с русских полок. За весь 2022 год грузинские виноделы экспортировали винопродукции в Россию на сумму 161 млн долларов. А в 2023 году эта цифра, по прогнозам Factchecking.ge, вырастет до 240 млн долларов.

Экспорт вина из Грузии в Россию

В GMC отследили, какие местные виноделы поставляют продукцию в Россию. Вот первая десятка:

1. ООО "Болеро и компания"

2. ООО "ГВМТ Групп"

3. ООО "Кахетинская традиционная винодельня" (KTW)

4. ООО "Грузинский винный дом"

5. ООО "Винная компания Дугладзе"

6. АО "Бадагони"

7. АО "Котехи-Гурджаанский винный завод"

8. ООО "Старый винный погреб Цинандали"

9. ООО "Алкогольная компания — Алаверды"

10. ООО "Братья Асканели"

Восемь из десяти основных компаний-экспортеров вина в Грузии связаны с правящей партией "Грузинская мечта", полностью поддерживающей путинский режим. Эти компании отмечают в финансовых декларациях, что их основным внешним рынком сбыта является россия, уточняют в GMC.

"Мы проявили интересную закономерность: некоторые из компаний были связаны с Бидзиной Иванишвили. Например, акционером компании ООО "Винзавод Дугладзе" является Александр Иванишвили, брат Бидзины Иванишвили. Ему принадлежит 25,66% акций компании. Директором и акционером ООО "Болеро и компания "является Вахтанг Каричашвили, который был бизнес-партнером Уча Маматашвили, племянницы Бидзины Иванишвили", — сообщают в Governance Monitoring Center.

Там подсчитали, что в 2022 году экспортная выручка ООО "Кахетинское традиционное виноделие" составила 27 236 761 лари (примерно 10,5 млн долларов), из которых 16 149 091 лари (6,2 млн долларов) общество заработало на экспорте вина в рф. Кроме того, некоторые винодельческие компании иногда получают государственные субсидии от Министерства сельского хозяйства Грузии.

"В 2022 году Грузия стала более зависимой от российского рынка. Владельцами компаний часто являются граждане России, находящиеся в Грузии или граждане России и Грузии". — говорит Хатия Николаишвили.

Заработки грузинских и армянских виноделов в Украине

Экспорт грузинской винодельческой продукции в Украину с января по июль 2023 составил $7,7 млн долларов, уверяют эксперты GMC. В эту сумму включены и поставки лояльных к Кремлю компаний. "Цифра экспорта уменьшилась по сравнению с 2022 годом, когда стоимость грузинской винодельческой продукции, проданного в Украине, составила $13,6 млн", — утверждают в мониторинговом центре.

Корпорация "Укрвинпром" имеет свою статистику по торговле грузинской винодельческой продукцией в Украине. Согласно ей, Грузия в 2022 году поставила нам 5,9 т винопродукции на сумму 11,08 млн долларов. Доля Грузии в общем импорте винопродукции в Украину составила 64,33%.

Импорт вин из Грузии и Армении в Украину, 2022 год

Какие грузинские и армянские бренды покупают в аннексированном Крыму

Грузинские и армянские виноделы не гнушаются поставлять свою продукцию в захваченный россией Крым. Как писал "Телеграф", достаточно широко представлены вина и коньяки этих производителей в оккупированном Севастополе, а именно – в магазине "Точка" и Фреш маркет.

Как видно из фото, вина Мизандари Хванчкара, Мизандары Ахашены, Тамада Мукузаны, Тамада Цинандалы, Тамада Саперавы, Pirosmani, ELIBO на полках Севастополя — обычное дело. Также там есть коньячные бренды из Грузии: "Грэмы", "Варцихе", "Верийская легенда", "Berikoni", "Коньяк Грузинский", "Старый Кахеты".

Достаточно широко представлена линейка коньяков из Армении: "Арарат" Ереванского коньячного завода, "Золотой резерв", "Армянский коньяк", коньяк "Армянский", "Гранд Ереван", Grand Yerevan, коньяки бренда "Ной", "Армянский коньяк 3 звезды ", "Скарбы Еревана" разлива марки "Ной", "Араспел", "Армянский коньяк "Арджеван".

Почему нужны санкции против виноделов-сторонников путина

Присутствие грузинских вин в Украине и Крыму в частности, в Укрвинпроме считают недопустимым и добиваются введения санкций против грузинских производителей, зарабатывающих на рынке России.

"Цифры здесь не главное. Второй год великой войны. Мы видим правовое невежество, тройные стандарты и измену казалось бы дружественной нам стране. Производители этой страны нивелируют принципы добропорядочности, этичности. Игнорируют демократические принципы поддержки Украины. И это в то время как мировые компании отказываются от больших заработков в России и покидают этот рынок. Только не виноделы Грузии или Армении. На наших полках почему-то присутствует продукция, массово представленная на российском рынке, в том числе в Крыму", — комментирует Владимир Кучеренко, генеральный директор корпорации "Укрвинпром" ".

Он считает, что было бы справедливым, если бы нишу грузинской и армянской винопродукции в Украине заняли пострадавшие от российского нашествия украинские виноделы из Одесщины, Херсонщины, Николаевщины и Запорожья, или европейские производители, страны которых поддерживают Украину в войне против России.

В настоящее время корпорация обратилась ко всем государственным органам, уполномоченным внедрять санкции против компаний из недружественных нам стран и их владельцев.

Как санкции повлияют на производителей в Грузии

"Конечно, если бы я была украинкой, я бы не рада присутствию на украинском рынке компаний, торгующих с россией. Поэтому с точки зрения гражданина Украины такое требование кажется вполне обоснованным", — считает Хатия Николаишвили.сGovernance Monitoring Center.

По ее мнению, введение санкций в краткой перспективе не повлияет на грузинских производителей вина, поскольку украинский рынок не является основным экспортным направлением для грузинских вин. "Впрочем, в долгосрочной перспективе это будет оказывать очень негативное влияние на винодельческую отрасль Грузии и всю грузинскую экономику, поскольку Грузия будет все больше и больше зависеть от российского рынка, а у России будет все больше весомых экономических инструментов против Грузии", — обеспокоена госпожа Хатия. Ее опыт указывает, что зависимость от русского рынка не помогает странам стабильно развивать свою экономику.

Таким образом, санкции против тех, кто помогает Кремлю находить средства на войну против Украины, не просто актуален. Мы уже опаздываем с их введением. Надеемся, власти не хватит патриотизма ударить по сторонникам путина в Грузии тогда, когда сами грузины считают этот шаг обоснованным.