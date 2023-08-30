Статистика зради: як понівечена російськими загарбниками Грузія збільшує виторг виноробною продукцією на ринку агресора

Грузія продовжує нарощувати експорт виноробної продукції до росії і економічну залежність від агресора, хоча сама піддалась нападу росії в 2008 році

Повномасштабна війна в Україні не зупинила поставки винопродукції з Грузії до рф. Навпаки, грузинські винороби скористались санкціями проти агресора, аби збільшити присутність своєї продукції на російському ринку. Продукція тих самих виробники присутня на полицях українських магазинів. І за півтора року великої війни вони досі не потрапили до санкційного списку. Якою є динаміка експорту грузинських вин до рф та їх присутність в Україні, дізнавався "Бізнес Телеграф".

Скільки грузинські винороби заробляють в росії

Експорт виноробної продукції з Грузії до росії зростає, каже "Бізнес Телеграфу" Хатія Ніколаішвілі, старший науковий співробітник Governance Monitoring Center (GMC), що в Тбілісі. "У період з 1 січня по 30 квітня 2023 року загальний експорт грузинської винопродукції склав 78,6 млн доларів США. З них до Росії було експортовано виноробної продукції на суму 52,4 млн доларів США, що становить 66,6% від загального обсягу експорту", — каже вона.

В минулому році продукції з Грузії в рф була менше: 33,6 млн доларів. Частка рф в експорті теж зросла з 55,7% у січні-квітні 2022 року до 66,6% у січні-квітні 2023. Це каже про те, що галузь потрапляє в більшу залежність від ринку країни-агресора.

Збільшення заробітків на експорті винопродукції до країни-агресора в 1,5 рази дає пані Ніколаїшвілі підстави зробити висновок, що по результатах 2023 року Грузія збільшить продаж своєї виноробної продукції в росії. "Ми спостерігаємо зростання показників порівняно з 2022 роком, і тому обґрунтовано очікуємо, що загальний обсяг експорту до росії цього року буде вищим порівняно з попереднім роком", — прогнозує експертка.

Грузинські винороби, як раніше писав "Бізнес Телеграф", тіснять європейських виробників в рф без докорів сумління. Наприклад, італійських, які пішли з російських полиць. За весь 2022 рік грузинські винороби експортували винопродукції до росії на суму 161 млн доларів. А в 2023 році ця цифра, за прогнозами Factchecking.ge, зросте до 240 млн доларів.

Експорт вина з Грузії до рф

В GMC відслідкували, які місцеві винороби постачають продукцію в росію. Ось перша десятка:

1. ТОВ "Болеро і компанія"

2. ТОВ "ГВМТ Груп"

3. ТОВ "Кахетинська традиційна виноробня" (KTW)

4. ТОВ "Грузинський винний дім"

5. ТОВ "Винна компанія Дугладзе"

6. АТ "Бадагоні"

7. АТ "Котехі-Гурджаанський винний завод"

8. ТОВ "Старий винний льох Цинандалі"

9. ТОВ "Алкогольна компанія — Алаверди"

10. ТОВ "Брати Асканелі"

Вісім з десяти основних компаній-експортерів вина в Грузії пов'язані з правлячою партією "Грузинська мрія", яка цілком підтримує путінський режим. Ці компанії відкрито зазначають в фінансових деклараціях, що їхнім основним зовнішнім ринком збуту є росія, уточнюють в GMC.

"Ми виявили цікаву закономірність: деякі з компаній були пов'язані з Бідзіною Іванішвілі. Наприклад, акціонером компанії ТОВ "Винзавод Дугладзе" є Олександр Іванішвілі, брат Бідзіни Іванішвілі. Йому належить 25,66% акцій компанії. Директором та акціонером ТОВ "Болеро і компанія" є Вахтанг Карічашвілі, який був бізнес-партнером Уча Маматашвілі, племінниці Бідзіни Іванішвілі", — повідомляють в Governance Monitoring Center.

Там підрахували, що у 2022 році експортна виручка ТОВ "Кахетинське традиційне виноробство" склав 27 236 761 ларі (приблизно 10,5 млн доларів), з яких 16 149 091 ларі (6,2 млн доларів) товариство заробило на експорті вина до рф. Крім того, деякі виноробні компанії час від часу отримують державні субсидії від Міністерства сільського господарства Грузії.

"У 2022 році Грузія стала більш залежною від російського ринку. Власниками компаній часто є громадяни Росії, які знаходяться в Грузії, або громадяни Росії та Грузії". — каже Хатія Ніколаішвілі.

Заробітки грузинських та вірменських виноробів в Україні

Експорт грузинської виноробної продукції до України з січня по липень 2023 року склав $7,7 млн доларів, запевняють експерти GMC. В цю суму включено і поставки лояльних до Кремля компаній. "Цифра експорту зменшилась у порівнянні з 2022 роком, коли вартість грузинської виноробної продукції, проданого в Україні, становила $13,6 млн", — стверджують в моніторинговому центрі.

Корпорація "Укрвинпром" має свою статистику щодо торгівлі грузинською виноробною продукцією в Україні. Згідно з нею, Грузія в 2022 році поставила нам 5,9 т винопродукцію на суму 11,08 млн доларів. Частка Грузії в загальному імпорті винопродукції до України склала 64,33%.

Імпорт вин з Грузії та Вірменії в Україну, 2022 рік

Які грузинські та вірменські бренди купують в анексованому Криму

Грузинські та вірменські винороби не цураються постачати свою продукцію в загарбаний росією Крим. Як писав "Телеграф", досить широко представлені вина та коньяки цих виробників в окупованому Севастополі, а саме — в магазині "Точка" та Фреш маркет.

Як видно з фото, вина "Мизандари "Хванчкара", "Мизандари "Ахашени", "Тамада Мукузани", "Тамада Цинандали", "Тамада Саперави", Pirosmani, ELIBO на полицях Севастополя — звичайна справа. Також там є коньячні бренди з Грузії: "Греми", "Варцихе", "Верийская легенда", "Berikoni", "Коньяк Грузинский", "Старый Кахети".

Досить широко представлена лінійка коньяків з Вірменії: "Арарат" Єреванського коньячного заводу, "Золотой резерв", "Армянский коньяк", коньяк "Армянский", "Гранд Ереван", Grand Yerevan, коньяки бренду "Ной", ""Армянский коньяк 3 звезды", "Сокровища Еревана" розливу марки "Ной", "Араспел", "Армянский коньяк "Арджеван".

Чому потрібні санкції проти виноробів-прибічників путіна

Присутність грузинських вин в Україні та Криму зокрема, в Укрвинпромі вважають неприпустимою і добиваються введення санкцій проти грузинських виробників, які заробляють на ринку рф.

"Цифри тут не головне. Другий рік великої війни. Ми бачимо правове невігластво, потрійні стандарти та зраду здавалось би дружньої до нас країни. Виробники цієї країни нівелюють принципи добропорядності, етичності. Ігнорують демократичні принципи підтримки України. І це в той час, як світові компанії відмовляються від великих заробітків в росії й залишають цей ринок. Тільки не винороби Грузії чи Вірменії. На наших полицях чомусь присутня продукція, яка масово представлена на російському ринку, в тому числі в Криму", — коментує Володимир Кучеренко, генеральний директор корпорації "Укрвинпром".

Він вважає, що було б справедливим, якби нішу грузинської та вірменської винопродукції в Україні зайняли українські винороби з Одещини, Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя, які постраждали від російської навали, або європейські виробники, країни яких підтримують Україну у війні проти рф.

Наразі корпорація звернулася до всіх державних органів, які уповноважені впроваджувати санкції проти компаній з недружніх нам країн та їх власників.

Як санкції вплинуть на виробників у Грузії

"Звичайно, якби я була українкою, я б не була рада присутності на українському ринку компаній, які торгують з росією. Тому з точки зору громадянина України, така вимога видається цілком обґрунтованою", — вважає Хатія Ніколаішвілі з Governance Monitoring Center.

На її думку, введення санкцій в короткій перспективі не матиме значного негативного впливу на грузинських виробників вина, оскільки український ринок не є основним експортним напрямком для грузинських вин. "Втім, в довгостроковій перспективі це матиме дуже негативний вплив на виноробну галузь Грузії і всю грузинську економіку, оскільки Грузія буде все більше і більше залежати від російського ринку, а росія матиме дедалі більше вагомих економічних інструментів проти Грузії", — стурбована пані Хатія. Її досвід показує, що залежність від російського ринку не допомагає країнам стабільно розвивати свою економіку.

Таким чином, санкції проти тих, хто допомагає Кремлю знаходити кошти на війну проти України, не просто на часі. Ми вже запізнюємось з їх введенням. Сподіваємось, владі не забракне патріотизму вдарити по прибічниках путіна в Грузії тоді, коли самі грузини вважають цей крок обґрунтованим.