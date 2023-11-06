Україна може і програти: Тарас Чмут розкрив план росії на поточну і наступну війну

Першу фазу протистояння ми перемогли

Війна в Україні може тривати роки. І не факт, що росіяни її програють.

Таку думку висловив відомий український волонтер, голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут. Одним із варіантів подальшого розвитку подій він бачить вхід у "переговорну фазу" з подальшою великою ескалацією через X-років за аналогією з першою та другою Чеченськими війнами рф.

"Першу (Чеченську війну – Ред.) росіяни програли, цю вони теж програли. Щоб ми не говорили – вони програли. А другу ще не факт. А ми першу частину (повномасштабної війни - 2022 рік – Ред.) виграли з натяжкою, але другу прямо можемо і програти", — вважає Чмут.

Як цього уникнути?

Щоб цього уникнути, на думку Чмута, вже зараз Україні треба думати про системну трансформацію сектору безпеки та оборони. А саме:

"Про розвиток ОПК, про те, що ми повинні мати, щоб у майбутній великій війні перемогти чи не допустити її. Але щоб її не допустити, тоді виникає питання про те, яким чином ми повертатимемо свої території. Тоді ми повинні розвивати себе таким чином, щоб, як тільки росія буде слабкою, ми взяли б і повернули своє", — пояснив волонтер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Резніков назвав терміни завершення війни і натякнув, коли Україна вступить до НАТО.