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Superукраїнці підтримали благодійний проєкт SOCAR

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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На АЗК SOCAR superукраїнці розповіли свої історії Новина оновлена 07 листопада 2023, 16:11
На АЗК SOCAR superукраїнці розповіли свої історії

Всі бажаючі можуть взяти участь у благодійному зборі та допомогти постраждалим українцям повернути суперможливості.

У містах України superукраїнці зустрічали й спілкувалися з гостями. Superукраїнці – це пацієнти Superhumans Center, які пройшли протезування та реабілітацію. Кожен бажаючий міг з ними познайомитися, дізнатися їх історію та особисто подякувати.

Поспілкуватися з superукраїнцями можна було у Дніпрі, Києві, Львові, Рівному та Харкові на АЗК SOCAR. Акція відбулася в рамках спільного проєкту SOCAR та Superhumans Center зі збору коштів на високофункціональні протези для українців, які постраждали від війни.

Кошти з продажу благодійних горняток "Мати змогу тримати цю каву" та шнурівок для взуття будуть передані до Superhumans Center – всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей.

SOCAR та Superhumans Center провели акцію зі збору коштів на протези
На АЗК SOCAR superукраїнці зустрічали гостей
SOCAR та Superhumans Center провели акцію зі збору коштів на протези
Акція відбулася в рамках спільного проєкту SOCAR та Superhumans Center
SOCAR та Superhumans Center провели акцію зі збору коштів на протези
Кошти з продажу кави передадуть до Superhumans Center
SOCAR та Superhumans Center провели акцію зі збору коштів на протези
Superhumans Center запрошують всіх взяти участь у благодійному зборі

Більшість людей, які не мають фізичних ушкоджень, не замислюється про те, що їх буденні можливості насправді є суперможливостями. Адже вони є недосяжними для тих, хто серйозно постраждав. Повертає українцям ці суперможливості Superhumans Center, послуги тут надають безплатно і, звичайно, центр потребує фінансової підтримки. Тому SOCAR та Superhumans Center запрошують всіх взяти участь у благодійному зборі та допомогти постраждалим українцям повернути суперможливості.

Нагадаємо, після техногенної катастрофи на Каховській ГЕС в рамках гуманітарної місії компанія SOCAR надала Благодійній організації "Я допоможу" та Благодійному фонду "Япомога" більше тисячі літрів дизелю та газу для порятунку людей і тварин

Теги:
#АЗС #SOCAR #Superhumans Center