Superукраїнці підтримали благодійний проєкт SOCAR

Всі бажаючі можуть взяти участь у благодійному зборі та допомогти постраждалим українцям повернути суперможливості.

У містах України superукраїнці зустрічали й спілкувалися з гостями. Superукраїнці – це пацієнти Superhumans Center, які пройшли протезування та реабілітацію. Кожен бажаючий міг з ними познайомитися, дізнатися їх історію та особисто подякувати.

Поспілкуватися з superукраїнцями можна було у Дніпрі, Києві, Львові, Рівному та Харкові на АЗК SOCAR. Акція відбулася в рамках спільного проєкту SOCAR та Superhumans Center зі збору коштів на високофункціональні протези для українців, які постраждали від війни.

Кошти з продажу благодійних горняток "Мати змогу тримати цю каву" та шнурівок для взуття будуть передані до Superhumans Center – всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей.

На АЗК SOCAR superукраїнці зустрічали гостей

Акція відбулася в рамках спільного проєкту SOCAR та Superhumans Center

Кошти з продажу кави передадуть до Superhumans Center

Superhumans Center запрошують всіх взяти участь у благодійному зборі

Більшість людей, які не мають фізичних ушкоджень, не замислюється про те, що їх буденні можливості насправді є суперможливостями. Адже вони є недосяжними для тих, хто серйозно постраждав. Повертає українцям ці суперможливості Superhumans Center, послуги тут надають безплатно і, звичайно, центр потребує фінансової підтримки. Тому SOCAR та Superhumans Center запрошують всіх взяти участь у благодійному зборі та допомогти постраждалим українцям повернути суперможливості.

Нагадаємо, після техногенної катастрофи на Каховській ГЕС в рамках гуманітарної місії компанія SOCAR надала Благодійній організації "Я допоможу" та Благодійному фонду "Япомога" більше тисячі літрів дизелю та газу для порятунку людей і тварин