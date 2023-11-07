Superукраинцы поддержали благотворительный проект SOCAR

Все желающие могут поучаствовать в благотворительном сборе и помочь пострадавшим украинцам вернуть супервозможности.

В городах Украины superукраинцы встречали и общались с гостями. Superукраинцы – это пациенты Superhumans Center, которые прошли протезирование и реабилитацию. Каждый желающий мог с ними познакомиться, узнать их историю и лично поблагодарить.

Пообщаться с superукраинцами можно было в Днепре, Киеве, Львове, Ровно и Харькове на АЗК SOCAR. Акция состоялась в рамках совместного проекта SOCAR и Superhumans Center по сбору средств на высокофункциональные протезы для пострадавших от войны украинцев.

Средства по продаже благотворительных чашек "Мати змогу тримати цю каву" и шнуровок для обуви будут переданы Superhumans Center – всеукраинскому современному центру по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей.

На АЗК SOCAR superукраинцы встречали гостей

Акция прошла в рамках совместного проекта SOCAR и Superhumans Center

Средства по продаже кофе передадут Superhumans Center

Superhumans Center приглашают всех принять участие в благотворительном собрании

Большинство людей, не имеющих физических повреждений, не задумываются о том, что их будничные возможности на самом деле являются супервозможностями. Ведь они недостижимы для тех, кто серьезно пострадал. Возвращает украинцам эти супервозможности Superhumans Center, услуги здесь предоставляют бесплатно и, конечно, центр нуждается в финансовой поддержке. Поэтому SOCAR и Superhumans Center приглашают всех поучаствовать в благотворительном собрании и помочь пострадавшим украинцам вернуть супервозможности.

Напомним, после техногенной катастрофы на Каховской ГЭС в рамках гуманитарной миссии компания SOCAR предоставила Благотворительной организации "Я допоможу" и Благотворительному фонду "Япомога" более тысячи литров дизеля и газа для спасения людей и животных.