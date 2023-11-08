У Туреччині обмовили Зеленського: посольство України зробило заяву

Українські дипломати запідозрили росію у спробах посварити нашу країну та Туреччину

Турецькі медіа поширили фейкову "заяву" президента Володимира Зеленського щодо війни в Ізраїлі. У ЗМІ перекрутили слова українського лідера про війну на Близькому Сході.

Посольство України в Туреччині заявило про спроби росії посварити нашу країну та Туреччину. Відповідну заяву відомство оприлюднило у Facebook у середу, 8 листопада.

Так, в інфопросторі Туреччини зроблено вкидання про те, що нібито "відповідаючи на запитання, чи вчиняв Ізраїль військові злочини в Газі", президент Зеленський сказав, що "у війні з тероризмом немає законів та правил". Цю цитату підхопили кілька ресурсів-мільйонників та користувачі соцмереж, без посилань на першоджерело.

За словами українських дипломатів, турецькі медіа неправильно трактували висловлювання українського лідера. Зеленський говорив в інтерв’ю про тих, хто розпалює ворожнечу та конфлікт на Близькому Сході, маючи на увазі РФ та Іран.

"Саме росію та Іран президент України відзначив як спонсорів тероризму, і вони, як відомо для багатьох країн світу, не дотримуються жодних правил та законів", — йдеться у заяві.

Президент наголосив на важливості захисту всіх мирних жителів та надання гуманітарної допомоги для цивільних осіб під час загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту, повідомило посольство.

"Потрібно відкрити гуманітарні коридори, звільнити полонених, допомогти громадянським... Ми повинні всім світом зупинити цю війну", - пояснили дипломати .

Нагадаємо, що Туреччина негласно підтримує ХАМАС. Після того, як бойовики напали на Ізраїль, президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара готова до будь-якого посередництва у цьому конфлікті.

Крім того, турецький президент виступає за державотворення Палестину "в межах кордонів 1967 року зі столицею в Єрусалимі".

Дійшло до того, що в ЄС закликали Туреччину обрати між ЄС та НАТО чи Росією, Іраном та ХАМАС.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент України Володимир Зеленський відклав свою поїздку до Ізраїлю, розмови про яку не вщухають довгий час на невизначений термін.