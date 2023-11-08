В Турции оговорили Зеленского: посольство Украины сделало заявление

Украинские дипломаты заподозрили россию в попытках поссорить нашу страну и Турцию

Турецкие медиа распространили фейковое "заявление" президента Владимира Зеленского относительно войны в Израиле. В СМИ перекрутили слова украинского лидера о войне на Ближнем Востоке.

Посольство Украины в Турции заявило о попытках рф поссорить нашу страну и Турцию. Соответствующее заявление ведомство обнародовало в Facebook в середу, 8 ноября.

Так, в инфопространстве Турции сделан вброс о том, что якобы "отвечая на вопрос, совершал ли Израиль военные преступления в Газе", президент Зеленский сказал, что "в войне с терроризмом нет законов и правил". Эту цитату подхватили несколько ресурсов-миллионников и пользователи соцсетей, без ссылок на первоисточник.

По словам украинских дипломатов, турецкие медиа неверно трактовали высказывания украинского лидера. Зеленский говорил в интервью о тех, кто разжигает рознь и конфликт на Ближнем Востоке, имея в виду РФ и Иран.

"Именно Россию и Иран президент Украины отметил как спонсоров терроризма, и они, как известно для многих стран мира, не соблюдают никаких правил и законов", — говорится в заявлении.

Президент отметил важность защиты всех мирных жителей и оказания гуманитарной помощи для гражданских лиц во время обострения израильско-палестинского конфликта, сообщило посольство.

"Нужно открыть гуманитарные коридоры, освободить пленных, помочь гражданским… Мы должны всем миром остановить эту войну", — пояснили дипломаты.

Напомним, что Турция негласно поддерживает ХАМАС. После того, как боевики напали на Израиль, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова к любому посредничеству в этом конфликте.

Кроме того, турецкий президент выступает за создание государства Палестина "в пределах границ 1967 года со столицей в Иерусалиме".

Дошло до того, что В ЕС призвали Турцию выбрать между ЕС и НАТО или Россией, Ираном и ХАМАС.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отложил свою поездку в Израиль, разговоры о которой не утихают долгое время, на неопределенный срок.