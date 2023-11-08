"А потім бійці нас посилають": військовий психолог про кримінальний бік його роботи
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Психологів іноді перетворюють на "інквізиторів"
Військових психологів іноді залучають до непрофільної роботи, пов’язаної з покаранням військовослужбовців, через що до багатьох із них втрачається довіра.
Як "Телеграфу" розповівдосвідчений психолог військової школи "Борівітер" Олег Крец, у роботі в армії є багато викликів, серед яких боротьба проти "паперової армії". Зокрема це стосується необхідності заповнювати багато непотрібних паперів, складати плани, пояснювати, як вони працюють, виконувати їх та проводити тестування.
При цьому іноді з психолога роблять своєрідного "інквізитора", чим підривається довіра пересічних військовослужбовців.
"Це той момент, коли психолог має зафіксувати, що, наприклад, військовий випив алкоголь. Неважливо коли, як, де і скільки, але військовий психолог має бути до цього причетний. Коли психолога залучають до таких речей, там йдуть кримінальні моменти. Найчастіше це штрафи на пристойні суми", — зазначив він.
За словами Креца, після цього побратими цього військовослужбовця не надто хочуть йти на контакт із психологом, і навіть посилають його "куди подалі".
"Є момент нерозуміння до кінця, хто є хто. Має бути кримінальний орган, який розуміється на проблемах, а має бути орган, який виступає за підтримку", — додав він.
Психолог також додав, що часто трапляється, що військові потрапляють у "дитячу позицію", оскільки їх вчать за наказами, то через пів року в такому режимі вони перестають щось робити без необхідного розпорядження від старших за званням.
Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": Безумство на війні: як психологічну допомогу бійцям не перетворити на інквізицію
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто такі військові психологи, чим вони займаються у ЗСУ і як цивільному психологу можна потрапити до їхніх лав.