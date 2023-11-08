"А потім бійці нас посилають": військовий психолог про кримінальний бік його роботи

Психологів іноді перетворюють на "інквізиторів"

Військових психологів іноді залучають до непрофільної роботи, пов’язаної з покаранням військовослужбовців, через що до багатьох із них втрачається довіра.

Як "Телеграфу" розповівдосвідчений психолог військової школи "Борівітер" Олег Крец, у роботі в армії є багато викликів, серед яких боротьба проти "паперової армії". Зокрема це стосується необхідності заповнювати багато непотрібних паперів, складати плани, пояснювати, як вони працюють, виконувати їх та проводити тестування.

При цьому іноді з психолога роблять своєрідного "інквізитора", чим підривається довіра пересічних військовослужбовців.

"Це той момент, коли психолог має зафіксувати, що, наприклад, військовий випив алкоголь. Неважливо коли, як, де і скільки, але військовий психолог має бути до цього причетний. Коли психолога залучають до таких речей, там йдуть кримінальні моменти. Найчастіше це штрафи на пристойні суми", — зазначив він.

За словами Креца, після цього побратими цього військовослужбовця не надто хочуть йти на контакт із психологом, і навіть посилають його "куди подалі".

"Є момент нерозуміння до кінця, хто є хто. Має бути кримінальний орган, який розуміється на проблемах, а має бути орган, який виступає за підтримку", — додав він.

Психолог також додав, що часто трапляється, що військові потрапляють у "дитячу позицію", оскільки їх вчать за наказами, то через пів року в такому режимі вони перестають щось робити без необхідного розпорядження від старших за званням.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": Безумство на війні: як психологічну допомогу бійцям не перетворити на інквізицію

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто такі військові психологи, чим вони займаються у ЗСУ і як цивільному психологу можна потрапити до їхніх лав.