Не тільки п'янство та суїциди: до розбору яких ще НП залучають військових психологів

Військових психологів підтягують на різні кризові ситуації

Через повномасштабне вторгнення росії, багато людей вступили до лав ЗСУ, щоб дати відсіч ворогу. Більш ніж через півроку війни наші військові потребують не лише фізичну, а й психологічну допомогу.

Як саме сьогодні працюють військові психологи і які мають обов’язки, розповів досвідчений психолог військової школи "Боривітер" Олег Крець. Подробиці він озвучив в ексклюзивному інтервью "Телеграфу".

"Хоча в Національній гвардії та ЗСУ морально-психологічне забезпечення (МПЗ) має спільні цілі, його діяльність відбувається по-різному. Якщо брати виключно МПЗ, то офіцер і психолог працюють разом", — розповів фахівець.

За його словами, кількість людей, за яких відповідає військовий психолог, становить у середньому 500 осіб. За своїми підопічними він мігрує у різні точки.

Окрім того, психолога підтягують на різні кризові ситуації. "Наприклад, якщо військового впіймали у нетверезому стані під час виконання службових задач — на нього оформлюють протокол, а до справи залучають психолога. Бувають також випадки, коли військовий самовільно втік. Для фіксації цього факту також відправляють психолога", — уточнює Олег Крець.

Фахівець розповів, що військові психологи також працюють з таким поняттям як діагностика [загрози] суїциду. Виявляють такі ситуації, проводять тестування й індивідуальні розмови.

Окрім того, військовий психолог проводить навчальні заходи: розповідає що таке стрес, вчить виходити з такого стану. Психологічна підтримка військових охоплює і тих, хто повернувся з полону, і їхніх рідних.

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