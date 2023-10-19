"Люди на ногах існують, а ми – ні": ветеран війни про проблеми інклюзивності в Україні

Військовий назвав головну причину, через яку не створено рівні можливості для всіх громадян

Київський активіст, ветеран війни Олег Симороз, який, борючись з російськими окупантами за звільнення України, втратив кінцівки, розповів про проблеми інклюзивності в країні. Військовий озвучив головну проблему.

Своє бачення ситуації та висновки, зроблені виходячи з життєвого досвіду, Олег Симороз озвучив в інтерв’ю РБК-Україні.

"Люди на ногах існують, а ми — ні. Я знаю, що багато військових, що втратили кінцівки, сидять вдома", — розповів ветеран війни.

Він пояснив, що наразі у Київі інфраструктура не дозволяє людям з обмеженими фізичними можливостями вести активне та повноцінне життя.

"Я киянин і подався захищати Київ. Але в Києві немає інклюзивності. Київ з високими бруківками, парканами. Я навіть з під’їзду не можу вийти, допомагають друзі. До центру міста без допомоги друзів не зможу потрапити. Взяти мера та його заступника та посадити на інвалідне крісло, нехай спробує поїздити містом", — кажеОлег Симороз.

Військовий пояснив, що інклюзивність передбачає, як мінімум, наявність рівних доріг та пандусів. "Чому? Тому що я по-іншому просто вдома сидітиму. Це все повинен робити міський департамент. Але ви думаєте, можливо, що написана програма для розвитку міста з таким обліком? Ні….. Ця корупція вже дістала. Раніше корупція заважала розвитку міста. Зараз корупція – це смерть", — наголосив Олег Симороз.

Раніше "Телеграф" писав про проблеми та складність реабілітації військовослужбовців в Україні.