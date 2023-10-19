"Люди на ногах существуют, а мы – нет": ветеран войны о проблемах инклюзивности в Украине

Военный назвал главную причину, по которой не созданы равные возможности для всех граждан

Киевский активист, ветеран войны Олег Симороз, который сражаясь за освобождение Украины с российскими оккупантами потерял конечности, рассказал о проблемах инклюзивности в стране. Военный озвучил главную проблему.

Свое видение ситуации и выводы, сделанные исходя из жизненного опыта Олег Симороз озвучил в интервью РБК-Украине.

"Люди на ногах существуют, а мы – нет. Я знаю, что многие потерявшие конечности военные сидят дома", — рассказал ветеран войны.

Он пояснил, что на данный момент в Киеве инфраструктура не позволяет людям с ограниченными физическими возможностями вести активную и полноценную жизнь.

"Я киевлянин и отправился защищать Киев. Но в Киеве нет инклюзивности. Киев с высокими брусчатками, заборами. Я даже из подъезда не могу выйти, помогают друзья. В центр города без помощи друзей не смогу попасть. Взять мэра и его заместителя и посадить на инвалидное кресло, пусть попробует поездить по городу", — говорит Олег Симороз.

Военный пояснил, что инклюзивность предполагает, как минимум, наличие ровных дорог и пандусов. "Почему? Потому что я по-другому буду просто дома сидеть. Это все должен делать городской департамент. Но вы думаете, может быть, что написана программа для развития города с таким учетом? Нет….. Эта коррупция уже достала. Раньше коррупция мешала развитию города. Сейчас коррупция – это смерть", — акцентировал Олег Симороз.

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