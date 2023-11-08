Не только пьянство и суициды: к разбору каких еще ЧП привлекают военных психологов

Военных психологов подтягивают к решению разных кризисных ситуаций

Из-за полномасштабного вторжения россии многие украинцы вступили в ряды ВСУ, чтобы дать отпор врагу. Более чем через полгода войны наши военные нуждаются не только в физической, но и психологической помощи.

Как именно сегодня работают военные психологи и какие у них обязанности, рассказал опытный психолог военной школы "Боривитер" Олег Крец. Подробности он озвучил в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Хотя в Национальной гвардии и ВСУ морально-психологическое обеспечение (МПО) имеет общие цели, его деятельность происходит по-разному. Если брать исключительно МПО, то офицер и психолог работают вместе", — рассказал специалист.

По его словам, количество людей, за которых отвечает военный психолог, составляет в среднем 500 человек. По своим подопечным он мигрирует в разные точки.

Кроме того, психолога подтягивают на разные кризисные ситуации. "К примеру, если военного поймали в нетрезвом состоянии во время выполнения служебных задач — на него оформляют протокол, а к делу привлекают психолога. Бывают также случаи, когда военный самовольно скрылся. Для фиксации этого факта также отправляют психолога", — уточняет Олег Крец.

Специалист рассказал, что военные психологи также работают с таким понятием как диагностика [угрозы] суицида. Выявляют такие ситуации, проводят тестирование и индивидуальные разговоры.

Кроме того, военный психолог проводит учебные мероприятия: рассказывает, что такое стресс, учит выходить из такого состояния. Психологическая поддержка военных охватывает и вернувшихся из плена, и их родных.

Подробнее об этом можно прочитать в статье "Безумие на войне: как психологическую помощь бойцам не превратить в инквизицию"

Ранее "Телеграф" сообщил о проблемах инклюзивности в Украине.