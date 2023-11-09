Зірку "Дизель-шоу" та "КВК" не впізнали в мережі: він пішов воювати і ось, як змінився за рік (фото)

Зараз від Неліпи мало новин

Війна в Україні змінила долі багатьох наших громадян. Іноді ці зміни, як кажуть, на лице. Так і сталося з відомим українським телеведучим та актором Максимом Неліпою.

Він був зіркою КВК, ведучим шоу "Програй мільйон" та "Підйом", у 2007 році брав участь у проекті "Танці з зірками" у парі з Оленою Шоптенко, 2017-го приєднався до команди "Дизель-шоу". А з початком повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю і пішов захищати Україну. З того часу від популярного українця надходило мало новин і деякі, раптово виявивши те, як змінився їхній кумир, буквально залишаються шокованими. Адже всі його пам’ятають таким:

Фото опубліковано на сторінці Неліпи у 2019-му

Або таким.

Фото опубліковано на сторінці Неліпи 2020-го

І практично не впізнали його, коли той виклав одне зі своїх останніх відео.

Отак українці реагували на зміни у зовнішності Неліпи:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий український письменник. Мережа тужить.