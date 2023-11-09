Помер видатний український журналіст Володимир Мостовий

У нього залишилося двоє дітей

У віці 76 років помер відомий український журналіст Володимир Мостовий.

Він заснував та очолював всеукраїнську комісію з журналістської етики та багато років був головним редактором відомого тижневика "Дзеркало тижня". У нього залишилося двоє дітей.

"Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину", — кажуть в "Дзеркалі тижня".

Володимир Мостовий народився у 1947 році у Перегонівці Кіровоградської області, закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка, працював у багатьох популярних газетах, серед яких "Вечірній Київ" та "Хрещатик", а з 1994 року став головним редактором "Дзеркала тижня", та був на цій посаді до 2010 року.

Володимир Мостовий. Фото: nubip.edu.ua

У Мостового була дружина Валентина, біолог, а також залишилося двоє дітей, Юлія та Олексій. Примітно, що обидві дитини пішли стопами батька і теж є журналістами. А його дочка Юлія працювала його заступницею у "Дзеркалі тижня", а після звільнення батька з посади зайняла його крісло головного редактора.

Володимир Мостовий. Фото: detector.media

Мостовий був нагороджений преміями "Керуючий мас-медіа року" та "За свободу та майбутнє засобів масової інформації". Також зауважимо, що за життя він захоплювався нумізматикою (вивченням монет, медалей та грошей).

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо про смерть відомого футбольного журналіста Артема Франкова. До того він потрапив до реанімації з інсультом.