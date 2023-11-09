Умер выдающийся украинский журналист Владимир Мостовой

У него осталось двое детей

В возрасте 76 лет скончался известный украинский журналист Владимир Мостовой.

Он основал и возглавлял всеукраинскую комиссию по журналистской этике и много лет являлся главным редактором известного еженедельника "Зеркало недели". У него осталось двое детей.

"Мы потеряли человека, обладающего энциклопедическими знаниями, уникальным чувством юмора и такта, оптимизмом и колоссальной верой в Украину. Сегодня очень многие потеряли не только Учителя, но и родного и близкого человека", — говорят в "Зеркале недели".

Владимир Мостовой родился в 1947 году в Перегоновке Кировоградской области, закончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко, работал во многих популярных газетах, среди которых "Вечерний Киев" и "Крещатик", а с 1994 года стал главным редактором "Зеркала недели", и был на этой должности до 2010 года.

Владимир Мостовой. Фото: nubip.edu.ua

У Мостового была супруга Валентина, биолог, а также осталось двое детей, Юлия и Алексей. Примечательно, что оба ребенка пошли по стопам отца и тоже являются журналистами. А его дочь Юлия работала его заместителем в "Зеркале недели", а после ухода отца с должности заняла его кресло главного редактора.

Владимир Мостовой. Фото: detector.media

Мостовой был награжден премиями "Управляющий масс-медиа года" и "За свободу и будущее средств массовой информации". Также заметим, что при жизни он увлекался нумизматикой (изучением монет, медалей и денег).

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно о смерти известного футбольного журналиста Артема Франкова. До того он попал в реанимацию с инсультом.