"Головним фактором стане артилерія": експерт дав прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік

Найближчим часом йтиме в основному позиційна боротьба, вважає експерт

Війна в Україні продовжується і російські окупаційні війська не мають наміру відступати. За словами головнокомандувача Валерія Залужного, ситуація на фронті зайшла в глухий кут.

Про те, чого чекати від наступного року на фронті, розповів військовий аналітик Дмитро Снєгірьов. Свій прогноз він озвучив в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За словами експерта, українці мають розуміти, що ситуація важка, але жодної "зради" у словах генерала Залужного про стабілізацію лінії фронту немає. "Це так званий туман війни: командування не може і не розповідатиме детальні плани бойових дій. Питання може бути лише до інтерпретації слів Залужного, за що він не несе відповідальності", — пояснив Дмитро Снєгірьов.

Наразі, за словами військового аналітика, ЗСУ продовжує контрнаступальні дії на Бахмутському та Токмацькому напрямах, здійснюючи активну оборону на інших ділянках. Водночас окупанти тиснуть по всій лінії фронту від Куп’янська до Запоріжжя. На Херсонщині ведуться позиційні бої. Таким чином, росіяни намагаються розтягнути оборону ЗСУ для відволікання оперативних резервів. Саме з цієї причини, пояснює експерт, українське командування не може ставити у пріоритет окремі ділянки, наприклад, Авдіївку чи Бахмут.

Дмитро Снєгірьоввважає, що подальший перебіг подій залежатиме від результатів на окремих лініях зіткнення. Оскільки ситуація розвивається дуже динамічно і змінюється кожні кілька годин. Він наголосив, що незважаючи на слова головнокомандувача про стабілізацію фронту, останніми днями ЗСУ має тактичні успіхи на Токмацькому напрямку. У районі Роботиного українським захисникам вдалося взяти під контроль панівні висоти.

На думку військового аналітика, протягом наступних кількох місяців окупанти намагатимуться тиснути в районі Куп’янська, Авдіївки, зупиняти контрнаступ на Запорізькому напрямку.

"Найближчим часом буде йти, в основному, позиційна боротьба. Головним фактором стане перевага у ствольній і реактивній артилерії. Наразі 80% бойових завдань і, відповідно, втрат особового складу з обох сторін – це саме наслідок роботи засобів ураження. Окупанти будуть намагатися використовувати перевагу в кількості, а ми будемо намагатися використовувати перевагу в тактико-технічних характеристиках за рахунок успішного характеру контрбатарейної боротьби", — розповів Дмитро Снєгірьов у коментарі "Телеграфу".

Він додав, що надії росіян на припинення військово-технічної допомоги для України із боку Заходу не виправдаються. Експерт зазначив, що підтвердженням цьому є низка нещодавніх заяв лідерів країн-партнерів про передачу нам озброєння та підтримку економічного сектору.

При цьому він наголосив, що якщо найближчим часом Україна не отримає дійсно потужного озброєння в достатній кількості або не налагодить власне виробництво далекобійної техніки та дронів для технологічного прориву, розраховувати на те, що війна завершиться 2024 року не варто.

Раніше "Телеграф" повідомив, що для України настануть невеселі часи, але вихід із війни лише один.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивній статті "Телеграфа" "Завершення гарячої стадії війни: військові експерти дали прогноз, чи прийде в Україну світ уже 2024 року" .