Незабаром: Зеленський спрогнозував помітний успіх на фронті

Президент назвав потенційні ділянки майбутнього просування ЗСУ

Президент Володимир Зеленський натякнув, що Україна може досягти суттєвих результатів на полі бою до кінця поточного року і попри труднощі на фронті росії у війні перемогти не вдасться.

Як розповів він під час конференції, організованої Reuters, Україна має план бойових дій на 2024 рік, а також конкретні напрямки та міста, які будуть деокуповані наступними.

"Я не можу поділитися всіма подробицями, але у нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, а також у нас є кроки на сході. І деякі, я думаю, хороші кроки... біля Херсонської області. Я впевнений, що на нас чекає успіх. Але це складно", — зазначив Зеленський.

При цьому він дав ясно зрозуміти, що Київ вдячний за допомогу союзникам, без якої Україна не змогла б підтримувати такі темпи бойових дій, але зазначив, що іноді рішення про її виділення ухвалювалися надто повільно.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі напередодні заявили, що президент США Джо Байден продовжує бути абсолютно впевненим у тому, що Україна зможе повернути під свій контроль території, що знаходяться під тимчасовою окупацією.