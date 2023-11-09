Очень скоро: Зеленский спрогнозировал заметный успех на фронте

Президент назвал потенциальные участки будущего продвижения ВСУ

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Украина может добиться существенных результатов на поле боя до конца текущего года и несмотря на трудности на фронте россии в войне победить не удастся.

Как рассказал он во время конференции, организованной Reuters, у Украины есть план боевых действий на 2024 год, а также конкретные направления и города, которые будут деоккупированы следующими.

"Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые медленные шаги вперед на юге, а также у нас есть шаги на востоке. И некоторые, я думаю, хорошие шаги… возле Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех. Но это сложно", — отметил Зеленский.

При этом он дал ясно понять, что Киев благодарен за помощь союзников, без которой Украина не смогла бы поддерживать такие темпы боевых действий, но отметил, что иногда решение о ее выделении принимались слишком медленно.

Как сообщалось ранее, в Белом доме накануне заявили, что президент США Джо Байден продолжает быть абсолютно уверенным в том, что Украина сможет вернуть под свой контроль территории, которые находятся под временной российской оккупацией.