Одразу вдвічі: Німеччина ухвалить нове рішення щодо допомоги Україні

Вже наступного тижня можливо прийняти важливе рішення

Правляча коаліція канцлера Олафа Шольца згодна збільшити військову допомогу Україні 2024 року вдвічі. Таким чином, сума становитиме 8 мільярдів євро (8,6 мільярда доларів).

Вже наступного тижня бюджетний комітет Бундестагу або нижньої палати парламенту схвалить виділення додаткових коштів. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією.

За словами співрозмовника агентства, у разі схвалення цього плану парламентом у Берліні, де партії Шольца мають більшість, рівень видатків на оборону Німеччини перевищить цільовий показник у 2% валового внутрішнього продукту, узгоджений усіма членами НАТО.

Канцлер Німеччини пообіцяв значно розширити військовий потенціал навіть після того, як спеціальний фонд видатків на оборону буде вичерпаний. Зазначається, що ця країна є найбільшим спонсором України в Європі, а у світі посідає друге місце після США.

Очікується, що вже наступного тижня бюджетний комітет Бундестагу схвалить виділення додаткових 4 млрд. євро, які збільшать витрати Німеччини на оборону до 2,1% ВВП у 2024 році.

У матеріалі вказали, що плани закупівель Німеччини включають винищувачі F-35 корпорації Lockheed Martin, ізраїльську систему протиповітряної оборони Arrow та важкі гелікоптери Chinook компанії Boeing.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні було озвучено, яке озброєння увійде до нового пакету допомоги.