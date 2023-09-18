Передасть найнеобхідніше: Німеччина готує новий пакет допомоги для України

Міністр оборони анонсував новий пакет допомоги ЗСУ

Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги, проте до нього не ввійдуть далекобійні ракети чи літаки.

Як розповів в інтерв’ю Bild міністр оборони країни Борис Пісторіус, новий пакет оцінюватиметься в 400 мільйонів євро і включить найбільш необхідні українським військовим речі.

За його словами, це включає в себе насамперед боєприпаси до артилерії та мінометів, а також ракети. Крім того, до пакета допомоги увійде зимове екіпірування, електричні генератори та обладнання для розмінування.

При цьому відповідаючи на запитання про те, чому Німеччина не передає крилатих ракет та авіації, Пісторіус зазначив, що його країна намагається зрозуміти, в чому вона сильна, щоб цим допомогти Україні.

"У чому наші сильні сторони? Це наші сучасні основні бойові танки Leopard 2A6. Є наземна ППО. Наша система ППО IRIS T SLM щодня рятує життя в Україні. Ми посідаємо друге місце у світі з військової підтримки України. Українці це дуже цінують, про що вони говорять мені знову і знову у розмовах", — сказав він.

Що стосується далекобійних ракет та авіації, то, за його словами, є інші країни-союзниці, які роблять важливий внесок у їх передачу.

Як повідомлялося раніше, днями стало відомо, що США можуть зрадити Україні далекобійні ракети ATACMS вже цієї осені.