У надскладних умовах вів бій з окупантом: на Одещині навколішках попрощалися з героєм-прикордонником

Чоловік отримав поранення, несумісне із життям

У тяжких боях за Україну загинув прикордонник Віталій Переберін. Близько 13 років військової служби чоловік боронив східні кордони країни.

Про це у неділю 12 листопада повідомили у Державній прикордонній службі України. Зазначається, що з 2003 року чоловік був у лавах Прикордонної служби, а з 2014 року боровся з російськими окупантами.

"Повернувшись зі сходу України, військовий продовжив службу в Одеському прикордонному загоні. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами-прикордонниками пройшов чималий бойовий шлях. У надважких умовах героїчно боронили займані позиції, самовіддано тримали оборону та відбивали ворожі атаки", — йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася 5 листопада 2023 року під час чергового бойового протистояння з російськими загарбниками. Чоловік отримав поранення, несумісне із життям. Відомо, що вдома у загиблого залишилася дружина та дев’ятирічна дитина.

Прикордонники Одеського загону провели в останню путь свого побратима.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий та парафіянин церкви Бондар Андрій. Лікарі боролися за його життя два тижні.