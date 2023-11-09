Тиждень намагалися врятувати: загинув видатний християнин та батько двох дітей, який воював під Авдіївкою

Вдома у чоловіка залишилася дружина та двоє дітей

У ході важких боїв під Авдіївкою український військовий та парафіянин церкви Бондар Андрій Миколайович отримав тяжке поранення. Більше ніж тиждень лікарі боролися за його життя, але дива не сталося. Поранення виявилися несумісними із життям.

Чин похорону воїна Андрія Бондаря очолив декан та настоятель храму Вознесіння Господнього цього селища (Камінь-Каширський р-н) протоієрей Юрій Устимчук. Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії Православної Церкви України у Facebook.

Андрій Бондар був парафіянином церкви, де прислужував з восьми років. 2016 року він закінчив Київську православну богословську академію. Був викладачем філософії Українського державного університету ім. М. Драгоманова.

У березні 2022 року чоловіка призвали на службу, яку він проходив далі у військовій частині 110-ї ОМБ.

"Поховали героя на цвинтарі Любешова. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Нехай з Богом спочиває воїн Андрій!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну загинув мешканець Рівненської області Терентій Кондратюк. Вдома у чоловіка залишилося троє дітей.