В сверхсложных условиях вел бой с оккупантом: на Одесчине на коленях простились с героем-пограничником

Мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью

В тяжелых боях за Украину погиб пограничник Виталий Переберин. Около 13 лет военной службы мужчина защищал восточные границы страны.

Об этом в воскресенье 12 ноябре сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что с 2003 года мужчина был в рядах Погранслужбы, а с 2014 бороться с российскими оккупантами.

"Вернувшись с востока Украины, военный продолжил службу в Одесском пограничном отряде. С началом полномасштабного вторжения вместе с собратьями-пограничниками прошел большой боевой путь. В тяжелейших условиях героически защищали занимаемые позиции, самоотверженно держали оборону и отражали вражеские атаки" , — говорится в сообщении.

Трагедия случилась 5 ноября 2023 года в ходе очередного боевого противостояния с российскими захватчиками. Мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью. Известно, что дома у погибшего осталась супруга и девятилетний ребенок.

Пограничники Одесского отряда провели в последний путь своего побратима.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный и прихожанин церкви Бондарь Андрей. Врачи боролись за его жизнь две недели.