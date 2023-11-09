Неделю пытались спасти: погиб выдающийся христианин и отец двух детей, воевавший под Авдеевкой

Дома у мужчины осталась жена и двое детей

В ходе тяжелых боев под Авдеевкой украинский военный и прихожанин церкви Бондарь Андрей Николаевич получил тяжелое ранение. Больше недели врачи боролись за его жизнь, но чуда не произошло. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Чин похорон воина Андрея Бондаря возглавил декан и настоятель храма Вознесения Господня этого поселка (Камень-Каширский р-н) протоиерей Юрий Устимчук. Об этом сообщили на странице Волынской епархии Православной Церкви Украины в Facebook.

Андрей Бондарь был прихожанином церкви, в которой прислуживал с восьми лет. В 2016 году он окончил Киевскую православную богословскую академию. Был преподавателем философии Украинского государственного университета им. М. Драгоманова.

В марте 2022 года мужчину призвали на службу, которую далее он проходил в воинской части 110-й ОМБ.

"Похоронили героя на кладбище Любешова. У него остались жена и двое детей. Пусть с Богом покоится воин Андрей!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб житель Ровенской области Терентий Кондратюк. Дома у мужчины осталось трое детей.