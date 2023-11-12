ЗСУ там не знаходяться: стали відомі деталі повернення села на Харківщині

Населений пункт перебуває у "сірій зоні"

Українські військові контролюють населений пункт Тополі Харківської області, де нещодавно встановили прапор. Водночас українські захисники там постійно не перебувають.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ситуація на цьому напрямку залишається складною.

"Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з росією, і на напрямку лінії бойових дій", — заявив Демченко.

Він також підкреслив, що постійне перебування українських захисників у цьому населеному пункті досить ускладнене. "Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися", — зазначив Демченко.

Речник ДПСУ також заявив, що прикордонники своїм встановленням прапору нагадали, що це – українська земля, і окупантам робити на ній нічого. Він пообіцяв, що бійці робитимуть так і надалі.

Село Тополі на мапі

Населений пункт Тополі знаходиться у Куп’янському районі неподалік кордону з рф. Станом на 2001 рік там мешкало близько 260 осіб, проте в ході російського вторгнення його мешканці були змушені залишити свої будинки через величезну кількість мінних загороджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що українські війська зробили успішну контратаку на Авдіївському напрямку. Вони контратакували на північний схід від Водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій.