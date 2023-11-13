Українці пересварилися в мережі через недешеві круасани

У мережі знайшли круасан розбрату

В українському сегменті інтернету зараз активно розгорається суперечка через дорогі витрати під час війни. Під роздачу потрапили круасани з "кусачою" ціною, але дехто встав на їхній захист.

Так, у мережі завірусився пост блогера та кондитера, що опублікувала фото круасану, який їй дуже сподобався. До самої випічки претензій ні в кого не виникло, але на його ціну багато хто звернув увагу. Так в одному із київських закладів за круасан із вершковим та шоколадним кремом у молочному шоколаді просять 165 гривень.

Саме ці цифри стали тригером для виникнення цілого, як пишуть у мережі", "срача" в коментарях. Обурені такою ціною українці запитували про доцільність таких витрат під час війни. Інші ж вважають, що 165 гривень за один круасан — це нібито і в звичайному життя перебір і "потреб***дсво" (культ предметів, товарів і послуг, культ успіху як елемента багатства і сріблолюбства) Захисники ж таких витрат стверджують, що немає нічого поганого, щоб іноді потішити себе якимось дорогим продуктом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що продавчиня вилаяла жінку через українську мову на Одещині. У мережі скандал.