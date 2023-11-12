"Говоріть російською або узбецькою": продавчиня вилаяла жінку через українську мову на Одещині (відео)

В Україні продовжують спалахувати мовні скандали. Черговий такий випадок стався на Одещині.

Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. Відео, яке вони публікують, зараз на всю вірусується по мережі.

За даними авторів відповідних постів, інцидент стався у місті Ізмаїл. Там спалахнув конфлікт між продавчинею на ринку та покупницею. Стверджується, що перша відмовилася обслуговувати українку через те, що та звернулася до неї українською. Більше того, у відповідь на обурення, яке прозвучало від покупниці з приводу державної мови, та назвала її "нацисткою".

"Продавець спецій на центральному ринку заявила, що українська мова в її обслуговування не входить і запропонувала покупцеві спілкуватися російською або узбецькою", - йдеться у пості.

Ситуація викликала чималий резонанс у суспільстві і зараз палко обговорюється:

Нагадаємо, що про те, чому мова, яка мала б об’єднувати націю під час війни, все частіше стає приводом для чвар, і де та грань, за якою любов до "солов’їної" перетворюється на ненависть до тих, хто нею не користується, "Телеграф" питав у педагогів, юристів та військових.

Також ми повідомляли про те, що адвокат пояснила, чи мають вчителі на перерві спілкуватися українською.