"Говорите на русском или узбекском": продавщица обругала женщину из-за украинского языка на Одесчине (видео)

В Украине продолжают вспыхивать языковые скандалы. Очередной такой случай произошел на Одесчине.

Об этом сообщают местные интернет-паблики. Видео, которое они публикуют, сейчас во всю вирусится по сети.

По данным авторов соответствующих постов, инцидент произошел в городе Измаил. Там случился конфликт между продавщицей на рынке и покупательницей. Утверждается, что первая отказалась обслуживать украинку из-за того, что та обратилась к ней на украинском. Более того, в ответ на возмущение, которое последовало от покупательницы по поводу государственного языка, та назвала её "нацисткой".

"Продавец специй на центральном рынке заявила, что украинский язык в её обслуживание не входит и предложила покупателю общаться на русском или узбекском", — говорится в посте.

Ситуация вызвала немалый резонанс в обществе и сейчас горячо обсуждается:

Напомним, что о том, почему язык, который должен был бы объединять нацию во время войны, все чаще становится поводом для распрей, и где та грань, за которой любовь к "соловьиной" превращается в ненависть к тем, кто ею не пользуется, "Телеграф" спрашивал у педагогов, юристов и военных.

Также мы сообщали о том, что адвокат объяснила, должны ли учителя на перерыве общаться на украинском.