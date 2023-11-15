Відомий британський військовий аналітик відвідав Україну: 6 висновків про війну

Україна має на що звернути увагу на фронті

Відомий військовий експерт та старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франц-Стефан Гаді відвідав Україну. У черговій дослідницькій поїздці він із колегами проаналізували ситуацію на фронті та отримали "багато нової інформації про нинішнє становище війни".

На своїй сторінці у Twitter він поділився своїми думками щодо ситуації на фронті. Разом із Францем Гаді Україну відвідали також Конрад Музика, Роб Лі та Майкл Кофман.

Перше, на що аналітик звернув увагу, то це на стан морального духу. За його словами, він на найвищому рівні. Водночас він наголосив на виснаженні серед військових, а також на виснаженні матеріальних засобів, що впливає на бойові дії.

Другим пунктом у його звіті йде важливість FPV-дронів як для України, так і для росії. Франц-Стефан Гаді наголосив, що битва за адаптацію цих БПЛА дуже важлива. До того ж, за його словами, що росіяни, що українці прагнуть масштабувати виробництво цих дронів, які є важливими для поточних та майбутніх військових операцій.

Крім збільшення розгортання FPV-дронів зростає і важливість радіоелектронної боротьби (РЕБ). На думку військового експерта, контроль чи заборона доступу до електромагнітного спектру посилиться у 2024 році.

"Ця війна є і залишиться артилерійсько-центричною. Неможливо компенсувати наявність концентрованого та тривалого вогню ствольної та реактивної артилерії. При цьому обмеження/нормування боєприпасів для більшості типів боєприпасів є реальністю", — сказав Франц-Стефан Гаді у четвертому пункті.

Крім усього іншого, броня і захищена мобільність, як і раніше, ключові складові в будь-якій наземній операції. Про це йдеться у п’ятому пункті аналітика. Жоден штурм не обходиться без механізованої підтримки, у чому експерти переконувалися й у минулі візити до України.

Крім того, американські системи супутникового інтернету Starlink грають без перебільшення велику роль для закриття ланцюгів ураження та повсюдної розвідки та рекогносцировки.

"Найближчими днями та місяцями ми поділимося ще великою інформацією. Ми також отримали краще розуміння того, що Україні потрібно для продовження цієї боротьби і якими можуть бути деякі з найімовірніших сценаріїв розвитку подій у 2024 році. Але я залишу цю дискусію моїм колегам", — підсумував військовий аналітик.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, наскільки затягнеться війна в Україні. Західні чиновники проаналізували ситуацію та дали свої прогнози.