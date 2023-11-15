Известный британский военный аналитик посетил Украину: 6 выводов о войне

Украине есть на что обратить внимание на фронте

Известный военный эксперт и старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущим конфликтам Франц-Стефан Гади посетил Украину. В очередной исследовательской поездке он с коллегами проанализировали ситуацию на фронте и получили "много новой информации о нынешнем положении войны".

На своей странице в Twitter он поделился своими мыслями касательно ситуации на фронте. Вместе с Францем Гади Украину посетили также Конрад Музыка, Роб Ли и Майкл Кофман.

Первое, на что аналитик обратил внимание, так это на состояние нравственного духа. По его словам, оно на высоком уровне. Вместе с тем он отметил истощение среди военных, а также истощение материальных средств, которое влияет на боевые действия.

Вторым пунктом в его отчете идет важность FPV-дронов как для Украины, так и для россии. Франц-Стефан Гади подчеркнул, что битва за адаптацию этих БПЛА очень важна. К тому же, по его словам, что россияне, что украинцы стремятся масштабировать производство этих дронов, которые важны для текущих и будущих военных операций.

Помимо увеличения развертывания FPV-дронов растет и важность радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По мнению военного эксперта, контроль или запрет на доступ к электромагнитному спектру усилится в 2024 году.

"Эта война есть и останется артиллерийско-центрической. Невозможно компенсировать наличие концентрированного и продолжительного огня ствольной и реактивной артиллерии. При этом ограничение/нормирование боеприпасов для большинства типов боеприпасов является реальностью", — сказал Франц-Стефан Гади в четвертом пункте.

Помимо всего прочего, броня и защищенная мобильность по-прежнему ключевые составляющие в любой наземной операции. Об этом сказано в пятом пункте аналитика. Ни один штурм не обходится без механизированной поддержки, в чем эксперты убеждались и в прошлые свои визиты в Украину.

Кроме того, американские системы спутникового интернета Starlink играют без преувеличения большую роль для закрытия цепей поражения и повсеместной разведки и рекогносцировки.

"В ближайшие дни и месяцы мы поделимся еще обильной информацией. Мы также получили лучшее понимание того, что Украине нужно для продолжения этой борьбы и какими могут быть некоторые из наиболее вероятных сценариев развития событий в 2024 году. Но я оставлю эту дискуссию моим коллегам", — подытожил военный аналитик.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на сколько затянется война в Украине. Западные чиновники проанализировали ситуацию и дали свои прогнозы.