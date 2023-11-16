ЗСУ відтісняють ворога на лівому березі Дніпра: карти боїв

Росіяни запекло пручаються

Триває 631 день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські воїни продовжують здійснювати наступальні операції на деяких ділянках фронту. Українські війська ведуть масштабніші, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) на підставі проаналізованих даних. Зокрема, російські "військори" стверджували, що українські сили провели безуспішні атаки з центру Кринок (30 км на північний схід від Херсона, 2 км від річки Дніпро та приблизно 3,6 км на північ від траси Е-58).

Ситуація на лівому березі на карті deepstate

Також, за даними російських військових блогерів, українські сили атакують поблизу Пойми (11 км на схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (15 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро). Вони також заявили, що російські війська перешкоджали українським силам проводити евакуацію поранених та розгортати додатковий персонал на східному березі біля Антонівського автомобільного мосту.

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська відтісняють російські сили на відстань від трьох до восьми кілометрів від східного берега Дніпра на Херсонщині. Аналітики роблять висновок щодо масштабності операцій.

"Географічні масштаби цих зусиль значно більші, ніж ті, про які свідчать наявні на даний момент докази, отримані з відкритих джерел", — зазначили вони.

При цьому експерти зазначили, що російські війська здійснили підтверджений поступ у районі, що утримується Україною, на східному березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що російські війська просунулися до Кринок.

Своєю чергою російські "військори" заявили, що окупанти контратакували та змусили українські війська відступити з деяких районів на південь від Кринок, поблизу Козачих Таборів (23 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра), а також поблизу Антонівського мосту. Проте аналітики ISW наголосили, що не мають підтверджень цих заяв.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська, напевно, розробили план ліквідації українських позицій на східному березі. Вони сформували три тактичні групи.

За його даними, ворог планує задіяти дві групи для обходу дороги Олешки-Нова Каховка та району Кринки з боку Корсунки (45 км на північний схід від Херсона та 1 км від Дніпра) та Козачого Табору. Третя група атакуватиме на південь від Кринок і просуватиметься на північ.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 16 листопада росіяни вкотре атакували частину областей України. Вони завдали щонайменше 7 ударів по населеному пункту Чугуївського району Харківської області. Попередньо – ракетами С-300.