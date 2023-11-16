В мережі запропонували відправити до ліцея у Бахмачі перевірку

Директор одного з ліцеїв на Чернігівщіні дозволив собі образливо висловився на адресу учнів очолюваного ним навчального закладу. Це викликало обурення в мережі.

Мова йде про Бахмацький ліцей № 1 та його директора Комара Олександра Васильовича. Подробиці повідомляє "Телеграф".

Так, коментуючи щось в мережі він написав: "А я тут ліцеем керую, дебілів навчаю".

Такая заява освітянина викликала обурення користувачів. Йому зробили зауваження, та попросили не ображати дітей. Але директор не зупинився та продовжив некоректно висловлюватися на адресу учнів: "Це покоління інакше як телефонними дібилами назвати не можна, ми в свій час мали набагато більш чим в пан Андрій це може підтвердити. Він мій колега, але в школу не пішов, як і 90 відсотків нашого випуску".

Такі грубі висловлювання визвали у мережі ще більше обурення суспільства. Один в користувачів, військовий Євген Косяненко, запропонував відправити до ліцея у Бахмачі перевірку з Чернігівського обласного управління освіти. Він вважає, що людині з такою позицією не варто займати керівну посаду у закладі освіти.

Раніше "Телеграф" писав, що у кризовий центр "Місто Добра" без попередження нагрянула перевірка.