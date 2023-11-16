В сети предложили отправить в лицей в Бахмаче проверку

Директор одного из лицеев на Черниговщине позволил себе оскорбительно высказаться в адрес учащихся возглавляемого им учебного заведения. Это вызвало негодование в сети.

Речь идет о Бахмачском лицее № 1 и его директоре Комаре Александре Васильевиче. Подробности сообщает "Телеграф".

Так, комментируя что-то в сети он написал: "А я здесь лицеем управляю, дебилов учу".

Такое заявление педагога вызвало негодование пользователей. Ему сделали замечание и попросили не оскорблять детей. Но директор не остановился и продолжил некорректно высказываться в адрес учащихся: "Это поколение иначе как телефонными дебилами назвать нельзя, мы в свое время имели гораздо больше чем у Андрей это может подтвердить. Он мой коллега, но в школу не пошел, как и 90 процентов нашего выпуска.

Такие грубые высказывания вызвали в сети еще большее негодование общества. Один из пользователей, военный Евгений Косяненко, предложил отправить в лицей в Бахмаче проверку из Черниговского областного управления образования. Он считает, что человеку с такой позицией не стоит занимать руководящую должность в учебном заведении.

Ранее "Телеграф" писал, что в кризисный центр "Город Добра" без предупреждения нагрянула проверка.